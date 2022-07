Affaire des émeutes du Capitole américain du 6 janvier : Steve Bannon reconnu coupable d’outrage

WASHINGTON –

Steve Bannon, un allié de longue date de l’ancien président Donald Trump, a été reconnu coupable vendredi d’accusations d’outrage pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès du comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Bannon a été reconnu coupable après un procès qui a duré environ cinq jours devant un tribunal fédéral à Washington pour deux chefs d’accusation : l’un pour avoir refusé de comparaître pour une déposition et l’autre pour avoir refusé de fournir des documents en réponse à l’assignation du comité.

Il risque jusqu’à deux ans dans une prison fédérale lorsqu’il est condamné. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine minimale de 30 jours de prison.

Le jury de huit hommes et quatre femmes a délibéré pendant un peu moins de trois heures avant de rendre le verdict.



Les plaidoiries finales étaient attendues vendredi dans le procès pour outrage au Congrès de Steve Bannon, le jury étant susceptible d’obtenir l’affaire contre l’ancien allié de Donald Trump.

Bannon est accusé de deux chefs d’outrage criminel pour avoir refusé de comparaître devant le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole et sur les événements qui ont conduit à l’émeute meurtrière. Chaque chef d’accusation entraîne un minimum de 30 jours de prison et jusqu’à un an.

Bannon a refusé de témoigner jeudi et ses avocats n’ont appelé aucun témoin, arguant plutôt que le juge devrait rejeter les accusations comme non prouvées. Le juge de district américain Carl Nichols n’a pas immédiatement statué sur la demande.

Bannon servait à titre non officiel à Trump au moment de l’insurrection du 6 janvier 2021. Le comité, qui a tenu une audience aux heures de grande écoute jeudi qui comprenait des commentaires de Bannon sur la stratégie post-électorale de Trump, voulait parler avec Bannon parce qu’il avait des informations selon lesquelles il était activement impliqué dans la planification, la logistique et la collecte de fonds pour les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020 et empêcher le Congrès de certifier la victoire du démocrate Joe Biden.

L’assignation à comparaître du panel exigeait tous les documents ou communications relatifs à Trump et à d’autres dans son orbite, y compris l’avocat Rudy Giuliani et des groupes extrémistes tels que les Proud Boys et les Oath Keepers.

Evan Corcoran, l’avocat de Bannon, a fait valoir que les accusations portées contre lui étaient politiquement motivées et que Bannon avait engagé des négociations de bonne foi avec le comité du Congrès au sujet de ses préoccupations concernant le témoignage. “Personne n’a ignoré l’assignation”, a déclaré Corcoran au jury.

Corcoran a tenté d’établir que le délai de comparution de Bannon devant le comité de la Chambre était flexible, tant que les deux parties négociaient sur le calendrier. Il a déclaré que le témoignage de l’avocate en chef du panel de la Chambre, Kristin Amerling, indiquait clairement “que les dates étaient en évolution”.

Corcoran a déclaré qu'”aucun juré raisonnable ne pourrait conclure que M. Bannon a refusé de se conformer”.

L’équipe de Bannon a déclaré au juge que Bannon ne voyait aucun intérêt à témoigner lors de son procès puisque les décisions précédentes de Nichols avaient vidé ses voies de défense. Entre autres choses, l’équipe de Bannon s’est vu interdire d’appeler comme témoins la présidente de la Chambre Nancy Pelosi ou les membres du panel de la Chambre.

Un autre avocat de Bannon, David Schoen, a déclaré que Bannon “comprend qu’il lui serait interdit de dire les vrais faits”.

Une grande partie du témoignage du procès a été construite autour d’Amerling, qui a expliqué dans quelle mesure le comité a tenté d’engager Bannon et le calendrier menant à la date limite manquée.

Au cours du contre-interrogatoire, Corcoran a demandé à Amerling s’il était courant que des témoins comparaissent devant un comité du Congrès plusieurs semaines après la date limite d’une citation à comparaître. Amerling a répondu “oui”, mais n’a ajouté que “lorsque les témoins coopèrent avec le comité”.

Amerling a déclaré que Bannon n’était pas coopératif depuis le début, il n’y avait donc pas une telle marge de manœuvre.

Le comité n’a rien entendu de Bannon avant l’expiration du premier délai, date à laquelle son avocat a envoyé une lettre au comité déclarant que Bannon était protégé par la revendication du privilège exécutif de Trump et ne fournirait pas de documents ni ne comparaîtrait. Le comité a répondu par écrit que l’affirmation de Trump était invalide – Trump n’était plus président et Bannon n’était pas employé à la Maison Blanche au moment de l’émeute.

L’avocate américaine adjointe Amanda Vaughn a déclaré aux jurés que l’assignation à comparaître délivrée à Bannon “n’était pas facultative. Ce n’était pas une demande, et ce n’était pas une invitation. C’était obligatoire.” Elle a ajouté: “Le refus de l’accusé de se conformer était délibéré. ​​Ce n’était pas un accident, ce n’était pas une erreur. C’était un choix.”

Bannon a été inculpé en novembre de deux chefs d’accusation d’outrage criminel au Congrès, un mois après que le ministère américain de la Justice a reçu la saisine du panel de la Chambre.