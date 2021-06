Affaire de viol Pearl V Puri : les internautes sont divisés sur les allégations contre un acteur de télévision ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’annonce de l’arrestation de l’acteur de télévision Pearl V Puri dans une affaire présumée de viol d’une fille mineure vendredi 4 juin, a transformé Internet en un champ de bataille avec de nombreuses célébrités et personnes, dont Ekta Kapoor, Nia Sharma, Karishma Tanna, Anita Hassanandani, Aly Goni et d’autres se portent garantes de l’innocence de Pearl, il y en a bien d’autres qui ont interrogé ces partisans du jugement rapide sur une question sensible.

De nombreuses personnes qui ne soutiennent pas l’acteur de ‘Naagin’ partagent une vidéo du sous-commissaire de police, Sanjay Kumar Patil, disant qu’il existe effectivement des preuves contre l’acteur pour viol.

Découvrez quelques-uns de ces tweets ci-dessous.

Encore un autre exemple de la facilité avec laquelle il est #FalseCase #PearlVPuri pic.twitter.com/RbvGstEdk6 – Heureux Singh (@happy_f0revr) 5 juin 2021

Le problème avec les femmes qui publient des photos avec un agresseur et qui fournissent leurs certificats de moralité, c’est que le même homme pourrait être gentil avec vous et pas gentil avec quelqu’un qui est vulnérable ou quelqu’un qu’il pense être en dessous de lui. Ce n’est pas si difficile à comprendre, n’est-ce pas ? #PearlVPuri – Ghazal (elle/elle) (@syahiunboxed) 6 juin 2021

« Je le connais, il ne peut pas le faire » est la chose la plus infondée qu’on puisse dire. Vous ne savez jamais ce qu’il y a à l’intérieur d’une personne jusqu’à ce qu’elle décide de vous le montrer. Les célébrités peuvent vraiment passer au second plan, jusqu’à ce que le jugement soit rendu et que les deux parties soient entendues.#PearlVPuri pic.twitter.com/fkcrPfcUXL – GrecEtLatin (@Greekandlatin1) 5 juin 2021

Chère Ekta Kapoor et ses chamchas et #PearlVPuri Les fans écoutent cette déclaration du DCP. pic.twitter.com/eEmpytrTaj – (@_flyingcupid) 5 juin 2021

Populaire dans des émissions comme « Naagin », « Naagarjuna – Ek Yoddha » et « Meri Saasu Maa », l’acteur Pearl V Puri est actuellement en liberté sous caution. L’acteur est réservé en vertu de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO) au poste de police de Waliv.