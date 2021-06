Affaire de viol mineur de Pearl V Puri : la mère de la victime soutient l’acteur, affirme que son ex-mari l’a « piégé » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Dans un nouveau développement dans l’affaire de viol de Pearl V Puri, Aarti Puri, un membre de la famille de la mère de la victime, Ekta Sharma, a parlé du problème sur son compte Instagram et a fait des révélations choquantes.

Elle a écrit: « Chers tous, nous, en tant que famille élargie d’Ekta Sharma, aimerions vous faire savoir qu’elle est dans un mariage extrêmement toxique depuis 10 ans et qu’elle n’a pas non plus sa fille depuis 2 ans. Nous, y compris Ekta, soutenons Pearl V Puri , et j’espère que justice sera bientôt rendue. »

Puri a en outre expliqué que la mère de la victime, Ekta, se battait pour la garde de sa fille depuis des années et que cette affaire est un stratagème sournois de son mari pour obtenir la garde.

« Ekta Sharma se bat depuis longtemps pour la garde de sa fille et ici, le mari crée tout ce jeu de désordre et de blâme et finit par trouver un moyen détourné de nuire à la réputation d’Ekta Sharma devant le système judiciaire afin qu’elle n’obtienne pas la garde. de l’enfant », a-t-elle expliqué.

En développant davantage, elle a déclaré: «Elle (Ekta) est totalement brisée et trouvera son terrain pour sortir à découvert. Elle a pleinement besoin de votre soutien et elle-même soutient Pearl V Puri parce que Pearl est innocent. Elle comprend également que la perle a été encadrée inutilement et est prête à le soutenir. C’est l’un des scénarios les moins chers jamais écrits par son mari Anil Dhonde. Nous croyons fermement que la vérité finira par prévaloir. »

Plus tard, la mère de la fille, Ekta Sharma, s’était rendue sur son compte Instagram pour partager le post de l’actrice Aarti Puri.

Découvrez son article:

Pour les non avertis, un tribunal de Vasai avait, le 5 juin, envoyé l’acteur de télévision Pearl V. Puri en détention judiciaire de 14 jours. Puri a été arrêté pour avoir agressé et violé une fillette de cinq ans il y a deux ans.

L’acteur de 31 ans de ‘Naagin 3’ a été retenu par le commissariat de police de Mira-Bhayander Vasai-Virar, invoquant des accusations d’IPC Sec. 376 AB et POCSO Act, 4, 8, 12,19, 21 pour le viol de la fille mineure, ont indiqué les responsables.

Plusieurs célébrités ont apporté leur soutien à l’acteur. Outre Karishma Tanna, le producteur Ekta Kapoor, l’actrice Anita Hassanandani, entre autres, l’a rejeté comme une fausse accusation et a montré son soutien à Pearl.