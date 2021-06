Affaire de viol de Pearl V Puri : l’actrice de télévision Devoleena Bhattacharjee fustige les trolls pour avoir « maudit » la victime et dit que « le karma va sûrement riposter » | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice Devoleena Bhattacharjee, qui est très active sur les réseaux sociaux, s’est récemment rendue sur Twitter pour s’exprimer sur la controverse sur le viol de Pearl V Puri qui a fait les gros titres ces derniers jours.

Elle a exhorté les internautes à s’abstenir de tirer des conclusions hâtives sur l’innocence ou la culpabilité de Pearl et a critiqué les trolls pour avoir maudit la petite fille victime dans cette affaire.

Elle a écrit : « Har ek cheez ka mazaak banakar rakha hai. Soutenez karna hai na ? Alors allez au poste de police, au tribunal. Allez vous y battre. & faites une marche aux chandelles là-bas pour le libérer. »

Découvrez son tweet:

Har ek cheez ka mazaak banakar rakha https://t.co/GnsAQ7O0Vd karna hai na? Alors allez au poste de police, au tribunal. Allez vous battre là-bas. Mais au moins, ne laissez pas votre esprit sale ici pour parler de la merde de cette petite fille. Le sang va et marche aux chandelles là-bas pour le libérer. – Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 6 juin 2021

Selon l’autre tweet de Devoleena, certains internautes avaient révélé l’identité de la victime dans le domaine public. L’actrice était furieuse à ce sujet et a déclaré que la personne derrière cela devrait aller en prison.

Maa Baap ne insaaniyat sikhayee hoti toh jakaar 7 saal ki bacche k Maa k compte insta pe gadho ki tarah commentaire karne se pehle 100 baar sochte.Et qui a jamais révélé l’identité de l’enfant devrait également être derrière les barreaux.J’espère que vous ou vos êtres chers ne passeraient pas par ça. – Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 6 juin 2021

Pour les inconnus, une mineure avait déposé une plainte contre l’acteur il y a quelques années, alléguant que Pearl lui avait pris des faveurs sexuelles sous prétexte d’obtenir son travail à la télévision.

Ekta Kapoor a répondu à cette nouvelle en affirmant que les accusations étaient fausses et dans une publication Instagram, elle a révélé qu’elle avait des notes vocales de la mère de la victime réfutant les accusations.

Samedi 5 juin, l’acteur Pearl V Puri avait été arrêté et condamné pour le viol d’une fille mineure et en vertu de la section de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO), a déclaré Mira Bhayander Vasai Virar (MBVV) DCP. , Zone 2, Sanjay Patil. Cependant, plus tard, il a été rapporté qu’il avait été libéré sous caution le même jour.

Pearl V Puri a obtenu la célébrité pour sa participation dans les productions d’Ekta Kapoor Naagin 3 (2018-19) et Bepanah Pyaar (2019-20) respectivement.

Il a été vu pour la première fois dans l’émission télévisée Dil Ki Nazar Se Khoobsurat en 2013, suivi de Phir Bhi Na Maane…Badtameez Dil, Meri Saasu Maa et Naagarjuna – Ek Yoddha entre autres. Il a joué un rôle clé dans Brahmarakshas 2.