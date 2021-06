Affaire de viol de Pearl V Puri : Divya Khosla Kumar revendique le père de la victime derrière un « complot » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Divya Khosla Kumar, l’épouse productrice de l’honcho Bhushan Kumar de la série T, s’est rendue sur son compte Instagram et a fait des révélations surprenantes dans l’affaire de viol mineur de l’acteur de télévision Pearl V Puri. Dans sa longue note, Divya a soutenu l’acteur de télévision et a partagé des détails choquants de l’affaire, portant des allégations sur le père de la victime.

Divya Khosla Kumar a écrit : « Laissez-moi vous les présenter… cet homme est Anil Donde et cette femme est une actrice, Ekta Sharma. Anil Donde est l’homme qui a accusé Pearl V Puri d’avoir agressé sa fille de 5 ans sur les plateaux de tournage de la série Bepanah Pyaar produite par Balaji Telefilms il y a 2 ans. Anil et Ekta se sont battus pour la garde de leur fille … et depuis les 2 dernières années, la fille est avec Anil parce qu’il a mis en accusation Ekta affirmant que depuis qu’elle est actrice et qu’elle a emmené la fille sur ses plateaux où l’acteur principal l’a agressée, la fille n’est pas en sécurité avec sa propre mère… Je pense qu’Anil Donde devrait recevoir le prix Filmfare du meilleur scénario pour cette intrigue ».

« Maintenant, la police a arrêté Pearl… Je veux savoir pourquoi la police ne l’a pas arrêté en 2019 lorsque cette affaire a été déposée… la raison en est que dans le FIR déposé, il a été mentionné que l’enfant avait été agressée alors qu’elle était avec la mère. Le nom de Pearl n’était nulle part dans le FIR. (J’ai moi-même lu le FIR quand la mère de Pearl me l’a transmis hier lorsqu’elle m’a appelé à l’aide) Ekta Sharma dans ses appels avec Ekta Kapoor dit clairement que son mari est un personne psychotique, qui l’a maltraitée mentalement et physiquement, elle a plusieurs preuves pour la même chose, elle clarifie l’affaire en disant que Pearl est innocent et rien de tel ne s’est produit sur les plateaux (sic).

Ajoutant plus, elle a écrit: « La bonne qui l’a accompagnée sur le tournage a également dit la même chose à la police. L’enfant était heureux et jouait … Ekta l’a également emmenée chez des amis après le tournage, elle était également heureuse. Veuillez noter que l’enfant a 5 ans … 10 jours plus tard, le père a enlevé l’enfant après l’école et a déposé une plainte pour abus physique. Pourtant, ni l’enfant ni le père n’ont mentionné le nom de Pearl… Avance rapide jusqu’à 2 ans plus tard aujourd’hui en 2021, alors que l’enfant a maintenant 7 ans – Elle reconnaît l’accusé. Pendant une seconde, si nous supposons qu’une telle chose s’est produite avec le pauvre bébé… Je veux savoir à un âge aussi tendre que le bébé se souviendra du nom de la personne et le reconnaîtra. C’est triste pour cette petite fille pour le genre de parents qu’elle a eu la chance d’avoir, je veux seulement lui envoyer de l’amour. Ekta Sharma dans son appel téléphonique avec Ekta Kapoor dit en outre que l’enfant a été tutoré par le père. Ce qui est extrêmement troublant, c’est qu’un mouvement comme Me Too est si mal utilisé… la pauvre enfant avec qui son propre père joue mentalement. C’est une triste situation pour Pearl qui avait un bel avenir devant lui. Avant même de bien démarrer sa carrière, sa réputation en a pris un sacré coup. est-ce que quelqu’un dans l’industrie lui donnera du travail (sic) ? »

« Honteux !!!!! #ShameonAnil Donde pour avoir utilisé son propre enfant pour ses gains et avoir terminé la vie et la carrière d’une autre personne. #ShameonEktaSharma pour ne pas être venu dans les médias et avoir dit la vérité … pensez-vous qu’il n’existe pas de karma. Honte aux soi-disant poignées médiatiques qui ne courent que pour leur propre bien et se moquent de la misère des autres. Honte à l’humanité !!!!!! Je demande à tous de se manifester et de soutenir Pearl avec le hashtag #istandwithpearl et de ne pas laisser cette affaire mourir jusqu’à ce que le père ou la mère eux-mêmes ne viennent pas dans les médias et disent la vérité … comment pouvons-nous laisser la vie et l’avenir d’un homme se gâter comme ça ???? La raison pour laquelle tant de co-stars de @Pearlvpuri et les actrices le soutiennent …. Je le soutiens parce que j’ai moi-même travaillé avec lui et je l’ai vu de près sur la façon dont ce jeune homme respecte les femmes … il y avait des femmes sur les plateaux dans tous les départements – costumes , chorégraphie, assistants .. même notre metteur en scène était une femme … est-ce que quelqu’un a déjà pensé que ce type était un pervers … NON … hez un homme avec de bonnes valeurs morales … Que la vérité l’emporte et que #PearlvPuri ne perde pas ses précieuses années à faire ses preuves (sic).

Pour les non avertis, un tribunal de Vasai a envoyé samedi un acteur de télévision arrêté Pearl V. Puri à 14 jours de garde à vue. Puri a été arrêté pour avoir agressé et violé une fillette de cinq ans il y a deux ans.

L’homme de 31 ans L’acteur de « Naagin 3 » a été réservé par Mira-Bhayander Commissariat de police de Vasai-Virar, invoquant des accusations de l’IPC Sec. 376 AB et POCSO Act, 4, 8, 12,19, 21 pour le viol de la fille mineure, ont indiqué les responsables.

Plusieurs célébrités ont apporté leur soutien à l’acteur. Outre Karishma Tanna, le producteur Ekta Kapoor, l’actrice Anita Hassanandani, entre autres, l’a rejeté comme une fausse accusation et a montré son soutien à Pearl.

Pearl a travaillé avec Divya Khosla Kumar dans la chanson Teri Aankhon Mein.