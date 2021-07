Affaire de viol de Bill Cosby : ce qu’il faut savoir

Après avoir passé près de trois ans en prison, le comédien de 83 ans Bill Cosby a été libéré le 30 juin après que la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle. Pour être clair, la décision n’exonère pas Cosby mais annule sa condamnation pour des motifs constitutionnels.

Soixante femmes ont accusé Bill Cosby d’agression sexuelle dans des incidents survenus du début des années 1960 (lorsque Cosby était un jeune comédien et une star de la télévision en plein essor) à la fin des années 2000.

Les femmes racontent des histoires similaires : elles disent que Cosby les a droguées ou qu’elles ont perdu connaissance et se sont réveillées pour découvrir ou soupçonner qu’elles avaient été agressées. Ce schéma de comportement est passé sous le radar pendant des années, mais les allégations ont attiré plus d’attention juste avant le mouvement Me Too.

Cosby a été reconnu coupable d’avoir agressé une seule femme : Andrea Constand. Cependant, il est toujours possible qu’un autre procureur s’occupe d’affaires impliquant d’autres femmes.

Comme l’explique Ian Millhiser de Vox, la libération de Cosby est le résultat d’une opinion judiciaire « décousue » et « redondante ». Un communiqué de presse que le procureur de district a envoyé en 2005 concernant les allégations de Costand contre Cosby – combiné avec le témoignage ultérieur de Cosby, incriminant dans un procès civil – a eu le même effet qu’un accord formel d’immunité.

Sans intervention de la Cour suprême des États-Unis, cette condamnation risque de rester en suspens. Et en vertu de la décision du tribunal de Pennsylvanie, Cosby ne peut pas être rejugé pour les mêmes accusations.