Affaire de suicide de Tunisha Sharma : Sheezan M Khan raconte aux flics la véritable raison de la rupture ; le côté de l’actrice affirme qu’il l’a trompée

La disparition tragique de Tunisha Sharma a choqué la nation. A 20 ans, elle s’est pendue dans la salle de bain de la salle de maquillage de sa co-star Sheezan M Khan. Il a été révélé que les deux sortaient ensemble. Il semble que la relation ait duré plus de six mois. Mais en novembre, ils auraient rompu. Tunisha Sharma a sombré dans la dépression après la rupture. Selon MiD DAY, Sheezan M Khan a déclaré au poste de police de Waliv qu’ils avaient décidé de faire une pause dans leur relation. Il semble que leurs combats soient devenus trop fréquents, ce qui a eu un impact sur le travail sur Ali Baba : Dastaan-E-Kabul. Ils ont pensé à se donner de l’espace.

Maintenant, selon Times Now, il avait initialement dit aux flics que la religion et l’âge faisaient l’école buissonnière dans leur relation. Il a dit qu’ils appartenaient à des religions différentes et qu’il avait huit ans de plus qu’elle. Mais les flics ne sont pas satisfaits de la déclaration. Il a été maintenu en détention jusqu’au 28 décembre 2022 car la police veut corroborer plus de détails. La famille de Tunisha Sharma a accusé la famille de Sheezan M Khan de tricherie. Ils ont également dit qu’il sortait avec plusieurs filles en même temps.

Il semble que Tunisha Sharma ait eu une crise de panique en décembre. Sa famille a déclaré que cela avait été déclenché après qu’elle eut découvert sa relation avec une autre fille. Elle n’arrêtait pas de dire que Sheezan m’avait fait du mal. Sheezan m’a trompé dans la clinique privée où elle a été admise. Les flics ont appelé son oncle Pavan Sharma au poste de police aujourd’hui. Les derniers rites de Tunisha Sharma auront lieu demain après le retour de sa tante d’Angleterre.

Les flics veulent savoir si Sheezan M Khan a demandé à Tunisha Sharma de se convertir pour se marier. Sa mère a dit aux flics qu’il était serviable et coopératif. Elle a dit que Tunisha Sharma était comme sa propre fille.