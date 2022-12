Affaire de suicide de Tunisha Sharma : Sheezan Khan s’effondre lors d’un interrogatoire par une femme officier, change ses déclarations ; révèle la police

Actrice Tunisha Sharma est décédé par suicide le samedi 24 décembre 2022. Les funérailles de l’actrice ont lieu aujourd’hui dans la ville. Elle n’avait que 20 ans et c’est un moment vraiment déchirant pour sa famille et ses amis. La disparition de Tunisha Sharma a également été un énorme choc pour l’industrie. Elle a été retrouvée pendue dans la salle de maquillage de sa co-star Sheezan M Khan sur les ensembles de Ali Baba : Dastaan-E-Kaboul. L’actrice aurait été en couple et aurait rompu avec lui il y a quelques jours. Sheezan Khan est en détention depuis que Tunisha Sharma s’est suicidée. Et selon les derniers rapports, Sheezan a changé ses déclarations.

Suicide de Tunisha Sharma : Sheezan Khan interrogé par la police

La mère de Tunisha Sharma a déposé une plainte contre Sheezan Khan, selon les informations après lesquelles il a été placé en garde à vue. La police enquête sur l’affaire du suicide et interroge Sheezan. Selon le dernier rapport d’ETimes, Sheezan a changé ses déclarations. Le portail a cité une agence de presse disant que la police a révélé que Sheezan avait changé ses déclarations sur les raisons pour lesquelles lui et Tunisha Sharma avaient rompu au cours des deux derniers jours. Plus tard, une policière a interrogé Sheezan Khan qui s’est effondrée devant elle.

Sheezan nie avoir eu des aventures

Selon le rapport, Sheezan a nié avoir été impliqué avec quelqu’un d’autre. Pour les non-initiés, la mère de Tunisha a affirmé que Sheezan s’était impliqué avec Tunisha alors qu’il voyait quelqu’un d’autre. La mère de Tunisha, Vanita, a affirmé qu’il l’avait utilisée et avait rompu avec elle. Elle a également affirmé que Sheezan avait promis à Tunisha de l’épouser. Elle a plaidé pour que Sheezan soit punie car elle a perdu son unique enfant. Le portail a rapporté que la police enquête actuellement sur la petite amie secrète de Sheezan Khan.

Selon le rapport, il n’a ouvert que lundi. Le rapport affirme qu’une policière a révélé que Sheezan avait commencé à pleurer lundi soir. “Il n’y a pas de tristesse sur son visage”, a indiqué le rapport citant la police. Jusqu’à présent, 17 personnes ont été interrogées sur les plateaux d’Ali Baba : Daastan-E-Kaboul.