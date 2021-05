Affaire de saisie d’armes à feu du RI jugée par la Cour suprême des États-Unis.

WASHINGTON, DC – Edward Caniglia et sa femme se sont disputés le 20 août 2015, si amère que sa femme a décidé de passer la nuit dans un hôtel.

Lorsque Caniglia n’a pas répondu au téléphone le lendemain, sa femme, Kim, a appelé la police de Cranston, dans le Rhode Island, craignant qu’il ne soit suicidaire. Il avait récupéré une arme déchargée lors de leur dispute la veille et dit: «Pourquoi ne me tirez-vous pas simplement et ne me sortez-vous pas de ma misère.»

Les agents ont interrogé Caniglia et l’ont envoyé à l’hôpital de Kent pour une évaluation, une étape que Caniglia a déclaré n’avoir accepté qu’après que la police lui ait assuré qu’ils ne prendraient pas ses armes. Les agents ont néanmoins saisi ses deux fusils et ses munitions. Caniglia est sortie de l’hôpital le même jour.

Caniglia, soutenu par la filiale de Rhode Island de l’American Civil Liberties Union, a poursuivi la police après avoir refusé de rendre ses armes sans ordonnance du tribunal. Les armes ont été rendues 3 mois et demi plus tard, seulement après qu’il a intenté une action en justice.

« J’ai tout de suite eu l’impression que c’était une erreur judiciaire. … S’ils peuvent venir faire ça avec ces armes à feu, quand peuvent-ils emporter ma voiture parce que j’ai mis un panneau d’arrêt? Cela m’a semblé arbitraire », a déclaré Caniglia, 70 ans. .

Lundi, la Cour suprême des États-Unis a statué à l’unanimité que Cranston avait violé les droits du quatrième amendement de Caniglia en entrant chez lui, en saisissant les armes et en le faisant conduire à l’hôpital sans mandat.

« Je me sens formidable. J’avais raison », a déclaré Caniglia.

« Rien de tout cela n’a été anti-police mais anti- leurs réactions ce jour-là. C’était un peu incontrôlable », a déclaré Caniglia. Il ne demande pas de dommages-intérêts, dit-il, mais seulement d’être indemnisé pour ses frais juridiques.

Thomas W. Lyons III et Rhiannon Selina Huffman l’ont représenté devant la US District Court et la 1st US Circuit Court of Appeals. Shay Dvoretzky a plaidé l’affaire devant la Cour suprême des États-Unis.

«Ils ont travaillé très dur pour moi», a déclaré Caniglia, dans une interview menée dans le bureau de Lyon. « Ce sont mes héros. »

Suite:La police de Cranston a saisi les armes d’un homme en 2015. Ce que la Cour suprême des États-Unis en a appris en 2021:

L’affaire – qui portait sur le caractère sacré de sa maison, les droits des armes à feu et le devoir des policiers de prendre des décisions rapides dans une myriade de situations – découlait d’une dispute entre les Caniglias qui a fait boule de neige au point qu’il a récupéré une arme déchargée, concède Caniglia.

Les agents présents sur les lieux ont interrogé Caniglia. Il dit qu’il leur a dit qu’il ne se suiciderait jamais et qu’il s’est éloigné pendant la conversation pour prendre ses médicaments contre l’hypertension. Pourtant, les agents l’ont emmené à l’hôpital, où les médecins l’ont renvoyé chez lui avec sa femme après quelques heures.

«Ils ne savaient vraiment pas pourquoi j’étais là», a-t-il déclaré à propos du personnel. Le couple reste marié, bien qu’il rapporte ne pas avoir parlé à sa femme pendant quelques semaines après l’incident.

« Pourquoi ils sont venus chez moi et ont tout pris n’a aucun sens », a déclaré Caniglia, qui ne se considère pas comme un défenseur des droits des armes à feu ou un partisan de la NRA.

En 2019, le juge en chef de la Cour de district des États-Unis, John J.Mconnell Jr., a statué en faveur de la police de Cranston, concluant que les agents agissaient conformément à leur devoir de protéger le public en vertu de la soi-disant exception de garde communautaire lorsqu’ils ont envoyé Caniglia pour être évalué. et a saisi ses armes sans mandat. La 1ère Cour d’appel du circuit des États-Unis a confirmé cette décision un an plus tard.

«Les policiers doivent parfois rendre des jugements sur-le-champ dans des circonstances déchirantes et en évolution rapide. De telles considérations plaident de manière convaincante en faveur de donner à la police une marge de manœuvre raisonnable dans l’exercice de ses responsabilités de soins communautaires », a écrit le juge principal de circuit Bruce Selya pour la cour d’appel.

Caniglia a demandé une révision de la Cour suprême, contestant la décision comme une extension inconstitutionnelle de l’exception de protection communautaire.

La Cour suprême a entendu des arguments virtuels en mars qui prévoyaient le moment où la police pouvait entrer dans une maison sans mandat.

La Cour suprême en 1973 a statué que les policiers n’avaient pas violé le quatrième amendement lorsqu’ils ont fouillé le coffre d’une voiture sans mandat. Les tribunaux du pays ont depuis été divisés sur la question de savoir si ces protections devraient être étendues aux foyers, certains étendant l’exception de gardiennage communautaire dans les foyers.

Dans une décision rédigée par le juge Clarence Thomas, la haute cour a conclu que les fouilles des maisons et des véhicules étaient constitutionnellement distinguables.

«Le cœur même de la garantie du quatrième amendement est le droit d’une personne de se retirer dans sa maison et de« ne pas subir d’intrusion gouvernementale déraisonnable »», a écrit le tribunal. «La reconnaissance de l’existence de tâches de« gardiennage communautaire », comme l’aide aux automobilistes dans des véhicules handicapés, n’est pas une licence illimitée pour les exécuter n’importe où.»

Dans une décision concordante, le juge Brett Kavanaugh a averti que les tribunaux, les policiers et les services de police doivent faire attention dans les situations dans lesquelles une personne pourrait être en danger pour être sûr qu’une entrée sans mandat est «raisonnable dans les circonstances».

Cas impliquant des personnes armées suicidaires; une personne âgée qui ne va pas à l’église et qui ne peut être jointe; et les jeunes enfants sans surveillance «illustrent les types d’entrées sans mandat qui sont parfaitement constitutionnelles selon la doctrine des situations d’urgence, à mon avis», a écrit Kavanaugh.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que la maison a droit à de plus grandes protections constitutionnelles qu’une automobile à moins qu’il y ait des exceptions existantes, telles qu’une situation d’urgence ou un consentement », a déclaré Lyons. Sinon, les agents doivent obtenir un mandat.

La filiale de Rhode Island de l’American Civil Liberties Union a salué la décision comme une victoire importante pour le droit à la vie privée.

«Le quatrième amendement a toujours servi de barrière importante à l’intrusion de la police dans la maison, et nous sommes très heureux que la Cour ait réaffirmé ce principe fondamental», a déclaré Steven Brown, directeur exécutif de l’ACLU du Rhode Island, dans un communiqué.

La décision renvoie l’affaire à la 1ère Cour d’appel du circuit des États-Unis, qui pourrait à son tour la renvoyer devant la Cour de district des États-Unis pour régler les problèmes que l’avis de la Cour suprême n’a pas résolu.

Marc DeSisto, qui représentait Cranston, n’a pas pu être joint pour commenter lundi. Le coordinateur des communications pour la ville n’a pas non plus retourné un appel téléphonique lundi soir.

Le Rhode Island a promulgué une loi sur les drapeaux rouges en 2018, après que Caniglia eut porté plainte. Cette loi permet à la police de retirer des armes à feu, par ordonnance du tribunal, aux personnes qui présentent un danger important pour elles-mêmes ou pour autrui.