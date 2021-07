Affaire de pornographie Raj Kundra : les employés de l’homme d’affaires tournent des témoins contre lui | Buzz News

Bombay: Quatre employés de l’homme d’affaires et mari de l’acteur Shilpa Shetty, Raj Kundra, ont retourné des témoins contre lui dans l’affaire de racket pornographique, ont informé dimanche des sources de la police de Mumbai. Des sources de la police de Mumbai ont informé l’ANI que quatre des employés de Raj Kundra étaient devenus témoins dans l’affaire de racket pornographique.

Ils ont en outre ajouté que ces employés avaient fourni toutes les informations sur le fonctionnement du racket à la cellule des biens de la Direction du crime de Mumbai, ce qui aggravait les ennuis de Kundra.

Il a été arrêté par la police de Mumbai tard le 19 juillet avec 11 autres personnes pour des accusations liées à la création présumée de films pornographiques et restera sous la garde de la division du crime de Mumbai jusqu’au 27 juillet.

Dimanche, la cellule des biens de la Mumbai Crime Branch a convoqué l’acteur de télévision et mannequin Gehana Vasisth et deux autres personnes pour un interrogatoire dans le cadre d’une affaire de pornographie. Pendant ce temps, en enquêtant sur l’affaire du film porno, la police criminelle de Mumbai a trouvé une armoire cachée dans les bureaux de Kundra Viaan et JL Stream à Andheri à Mumbai lors de perquisitions.

Selon des sources, Kundra sera bientôt confronté à des affaires de blanchiment d’argent et de loi sur la gestion des changes (FEMA) à son encontre, car la Direction de l’exécution (ED) est susceptible d’enregistrer des affaires en vertu de ces lois à son encontre.

Actuellement, l’affaire concerne la création présumée de films pornographiques et leur publication via certaines applications.

Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien ( IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).