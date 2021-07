Affaire de pornographie Raj Kundra : les chats WhatsApp révèlent que Gehana Vasisth était liée à l’application HotHit | Nouvelles des gens

New Delhi : Depuis que le mari, homme d’affaires de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté et placé en garde à vue dans l’affaire des films pornographiques, des développements choquants quotidiens et des détails plus obscurs sont révélés en ligne. La détention provisoire de Kundra a été prolongée jusqu’au 27 juillet 2021 et la déclaration de Shilpa Shetty hier soir a été enregistrée et une perquisition a été menée à leur résidence.

Zee News a obtenu des détails sur de prétendues conversations WhatsApp exclusives entre Umesh Kamat et Yash Thakur remontant au 7 février 2021, lorsque le mannequin Gehana Vasishth alias Vandana Tiwari a été arrêtée. Leur conversation révèle que les deux se sont efforcés de trouver des avocats pour que le modèle controversé soit libéré sous caution.

Yash dans l’une de ses conversations a exprimé son inquiétude quant au fait que si Gehana reste longtemps en garde à vue, elle pourrait révéler leurs noms aux flics. Découvrez les captures d’écran de leurs discussions explosives.

Dans les conversations entre Yash et Umesh Kamat, un Tanveer a également été nommé.

DISCUSSIONS WHATSAPP ENTRE UMESH KAMAT ET YASH THAKUR

Fait intéressant, Yash Thakur dans l’une des discussions n’est pas sûr de l’arrestation de Gehana dans l’affaire du porno, car on peut le voir douter qu’elle soit exposée dans un piège tendu par des flics. Yash a écrit : « Lekin Mera doute abhi bhi wohi hai. Tum Pata karo. Jab Gehana Ke pas Neufliks ke koi projette le ne nahi sur wo hothit app kee casting ke liye jo ladkiyo ko police ne trap set kiya tha..unko Gehana kyon répond kar rahee toi . Ya to wo Hothit app se lie hai. Kuch issue hai. «

« Agar rowa ne Mukesh, tumhara aur Gehana ka naam liya hota à la police sirf Gehana ke ghar kyon jaati? » A cela, Umesh Kamat répond : « Haan… Rohit ne mujhe bola vo Hothit kar rahi thi »

Leurs conversations révèlent que Gehana Vasisth était liée à la tristement célèbre application HotHit qui a été au centre de toutes les controverses liées à l’affaire d’arrestation de Raj Kundra. En outre, une plate-forme numérique pornographique nommée Neufliks a été nommée avec laquelle Yash Thakur est lié.

Plus tôt en février de cette année, Gehana a été arrêtée après qu’elle aurait tourné 87 vidéos pornographiques, qu’elle a mises en ligne sur son site Web. Après son arrestation, le publiciste de Gehana, Flynn Remedios, a publié une déclaration affirmant que les vidéos produites et réalisées par la société de Gehana GV Studios « peuvent tout au plus être classées ou catégorisées comme Erotica ».

La gagnante de Miss Asia Bikini, Gehana, est connue pour avoir participé à la série Web d’Alt Balaji « Gandii Baat ». En dehors de cela, elle a également figuré dans quelques films et publicités en hindi et en télougou.

Elle a récemment soutenu Raj Kundra après son arrestation et dans sa déclaration vidéo, elle a critiqué tous ceux qui ont déclaré que la maison de production Kenrin, liée à Kundra et Pradeep Bakshi, qui est le président de cette société, est impliquée dans la création de contenu pornographique.