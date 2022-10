Affaire de pornographie Raj Kundra: le mari de Shilpa Shetty plaide innocent dans une lettre à CBI; dit que TRUTH sortira bientôt

Raj Kundra plaide auprès de CBI en affirmant qu’il est innocent, et la vérité sortira bientôt. L’homme d’affaires et mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté dans une affaire de pornographie et a laissé tout le monde sous le choc. Shilpa est devenue la fête des mèmes peu de temps après l’arrestation de Raj Kundra, cependant, elle a tenu bon. Après quatre semaines, l’homme d’affaires était sorti de prison sous caution et depuis lors, il a manifesté silencieusement contre les médias, affirmant qu’ils avaient gâché son image pendant le procès. Et maintenant, près d’un an après son arrestation, il a écrit à CBI sur Twitter en plaidant son innocence. Il est allé sur son Twitter et a écrit une lettre à l’agence centrale sur son innocence qui se lit comme suit : “Une poignée d’individus corrompus gâchent le nom de toute l’organisation. Ce n’est plus qu’une question de temps maintenant ! #CBI #Enquête #mediatrial #vérité # la corruption”.

Selon les rapports, Raj Kundra a affirmé qu’il avait été piégé sur le marché par les hauts fonctionnaires de la Mumbai Crime Branch et a même demandé une enquête détaillée dans cette affaire. Dans sa lettre, Raj a allégué qu’il a été réduit au silence pendant près de 365 jours et déchiré par la piste médiatique et a passé 63 jours en prison et ne demande que justice, ce qu’il est sûr d’obtenir et a même exigé une enquête plus approfondie contre ces officiers.

Raj Kundra aurait été impliqué dans la réalisation d’un film pour adultes, mais son avocat a affirmé que cela ne pouvait pas être considéré comme de la pornographie et il a été libéré sur la base de la même chose. Ce fut la période la plus difficile pour Shilpa car elle doit s’occuper de ses enfants et se bat toute seule. Mais elle est montée comme un phénix, est revenue sur les plateaux et aujourd’hui elle brille comme jamais. Cependant, les fans manquent à l’ancien Raj Kundra qui était drôle et plein d’esprit et ses publications sur Instagram ont diverti ses fans.