Affaire de pornographie Raj Kundra : la victime allègue qu’on « a dit que les parties intimes ne seront pas montrées », « seules les scènes intimes seront tournées » | Buzz News

New Delhi : Dans le cadre de l’affaire de pornographie, les responsables de la branche criminelle de Mumbai ont enregistré la déclaration d’une victime, qui a été nommée dans le FIR déposé au poste de police de Malwani.

Selon un rapport publié dans Times Now, la victime dans sa déclaration a déclaré aux responsables qu’on lui avait dit que ses parties intimes ne seraient pas montrées et que le tournage ne nécessitera que des scènes intimes.

Elle a ajouté qu’elle s’était pliée à signer un contrat, puis avait obtenu de l’argent (quelques milliers) pour le tournage. Cependant, un ami lui a dit plus tard que sa vidéo pour adultes est disponible sur l’application Hotshot. La victime s’est alors rendu compte que l’intégralité de la vidéo avait été mise en ligne sans aucune coupure ni modification et que ses parties intimes y étaient visibles.

En juillet de la semaine dernière, le La branche criminelle de Mumbai a déposé un nouveau FIR dans le cadre d’une affaire de pornographie et a nommé les producteurs de la société de l’homme d’affaires Raj Kundra ainsi que l’actrice Gehana Vasisth dans la nouvelle affaire, a déclaré mercredi un responsable de la police.

L’affaire a été enregistrée par la cellule des biens de la branche criminelle au poste de police de Malwani mardi après qu’une actrice s’est approchée de la police et a prétendu qu’elle avait été forcée de tourner pour un film pornographique pour l’application HotShots, selon le rapport PTI.

Avant que la Direction du crime de Mumbai ne prenne en charge l’affaire, une plainte avait été déposée auprès du cyberdépartement du Maharashtra au sujet du racket des films pornographiques, a déclaré plus tôt un haut responsable de la police. La police de Malwani avait déposé des FIR sur la base de plaintes reçues de deux femmes, tandis qu’une autre femme avait déposé une plainte au poste de police de Lonavla, à environ 120 km de Mumbai, a-t-il déclaré.

La branche criminelle de Mumbai avait ouvert une enquête sur l’affaire après que certaines victimes se soient approchées du poste de police de Malwani en février 2021, a-t-il déclaré.

Au cours de l’enquête, il est apparu que certains artistes de petite envergure avaient été attirés en leur donnant une pause dans une série Web ou des nouvelles, avait-il déclaré.

Ces acteurs ont été convoqués pour des auditions et ont été invités à donner des scènes » audacieuses « , qui se sont ensuite avérées être des scènes à moitié nues ou nues, qui étaient contre la volonté des acteurs, avait déclaré le responsable.

Pendant ce temps, les demandes de libération sous caution de l’homme d’affaires et de l’actrice Le mari de Shilpa Shetty Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe ont été conservés pour audience le 10 août 2021. Un avis a été délivré à la police de Mumbai concernant leur demande de libération sous caution.

Selon l’ANI, Kundra et Thorpe ont tous deux contesté l’ordonnance du tribunal d’instance qui a rejeté leurs demandes de mise en liberté sous caution, déclarant que la libération de l’accusé « entravera l’enquête » et que l’infraction présumée est « préjudiciable à la santé de la société ».

Le 2 août, la Haute Cour de Bombay a réservé son ordonnance sur les requêtes déposées par l’homme d’affaires Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe contestant leur arrestation dans une affaire liée à l’affaire de racket pornographique.

Au cours de la procédure devant le tribunal, l’enquêteur a déclaré au tribunal que 68 vidéos pornographiques avaient été trouvées sur l’ordinateur portable de Kundra. La police a ajouté qu’un scénario de film à contenu sexuel avait également été trouvé sur l’ordinateur portable personnel de Kundra.

Plus tôt le 25 juillet, la police avait informé que quatre employés de Raj Kundra avaient tourné des témoins contre lui dans l’affaire de racket pornographique, augmentant ainsi les ennuis pour lui.

Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien ( IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).

(Avec les contributions de l’agence)