Affaire de pornographie Raj Kundra : Jasmin Bhasin réagit à la controverse en cours ! | Nouvelles des gens

New Delhi: l’acteur de télévision et concurrent de Bigg Boss 14 Jasmin Bhasin a récemment eu une altercation avec des paparazzis et lors de son interaction, on lui a demandé de commenter l’affaire Raj Kundra qui a fait la une des journaux la semaine dernière.

Cependant, l’actrice de ‘Naagin’ a refusé de prendre position concernant l’affaire et a déclaré que la police faisait son travail et espérait que la vérité éclaterait bientôt.

Dans une vidéo partagée par l’as photographe Viral Bhayani, Jasmin a déclaré: « Honnêtement, mai unmein se nahi hu, jo sirf news dekh ke unko juge kare parce que mai unhe personnellement jante bhi nahi hu. Alors mai koi jugement nahi dena chahuge. Police apne karvahi kar rahe hai, vérité kisi ko bhi pata, j’espère que la vérité sortira bientôt.

Pour l’inconnu, le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai lundi soir (19 juillet) pour avoir prétendument été un « conspirateur clé » dans une affaire liée à la production et à la publication de films pornographiques via des applications mobiles. La production de porno est illégale en Inde. Au centre de la controverse se trouve l’application HotShots, qui a maintenant été supprimée des magasins d’applications Google et Apple.

Récemment, Jasmin et l’ami proche de son petit ami Aly Goni, Rahul Vaidya, se sont mariés avec sa chérie Disha Parmar le 16 juillet au Grand Hyatt de Mumbai. Les tourtereaux ont été vus ensemble tout au long du mariage et se sont tenus la main lors de leur grande entrée aux fonctions de mariage de Dishul.