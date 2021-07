Affaire de pornographie : le magistrat de Mumbai refuse la caution de Raj Kundra | Nouvelles des gens

New Delhi: Un magistrat métropolitain en chef du tribunal de Mumbai, SB Bhajipale, a refusé mercredi d’accorder une caution à l’homme d’affaires Raj Kundra et à son associé Ryan Thorpe dans l’affaire concernant la production et la distribution présumées de contenu pornographique.

En conséquence, Kundra, un ressortissant britannique qui a été arrêté par la police de Mumbai le 19 juillet, restera en détention judiciaire jusqu’au 10 août, comme l’a ordonné le tribunal d’instance mardi.

Kundra, par l’intermédiaire de l’avocat principal Abad Ponda, avait déposé une requête distincte auprès de la Haute Cour de Bombay pour contester son arrestation, qu’il jugeait » illégale « , et avait fait appel pour annuler toutes les ordonnances de la Metropolitan Magistrate Court le renvoyant à la police puis à la garde à vue. .

Cependant, mardi, le juge AS Gadkari a refusé d’accorder une mesure provisoire à Kundra avant d’entendre la version de la police sur l’affaire. La prochaine audience est prévue jeudi (29 juillet).

Kundra est le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty. La semaine dernière, la police avait perquisitionné leur domicile à Juhu et enregistré la déclaration de Shilpa, alors même que l’affaire envoyait des ondes de choc à Bollywood.

Faisant un plaidoyer ferme pour la libération sous caution mercredi, Ponda a déclaré que l’acte d’accusation avait déjà été déposé dans l’affaire et a invoqué des motifs de parité affirmant que tous les autres accusés sont élargis sous caution.

Il a affirmé que certains des autres accusés avaient été condamnés pour des accusations bien plus graves que Kundra, qui pourrait encourir une peine de prison maximale de sept ans.

S’opposant à la demande de libération sous caution, le procureur a déclaré qu’un deuxième FIR avait également été enregistré dans l’affaire, que l’audit financier des sociétés de Kundra n’était pas encore terminé et que de plus en plus de victimes faisaient part de leurs griefs.

Le procureur de la République a souligné que Thorpe est un expert en informatique qui pourrait détruire des preuves électroniques, et que les accusés sont des « personnes riches et influentes ».

Demandant si l’accusé (Kundra) « est un terroriste », Ponda a en outre soutenu que l’accusé avait une famille et sa maison ici, il n’est donc pas question qu’il ne soit pas disponible pour des enquêtes, et si une infraction n’entraîne pas une peine d’emprisonnement à perpétuité. ou la peine de mort, la mise en liberté sous caution est la norme.

Il a en outre informé le tribunal que la possibilité de falsifier des preuves – comme le prétend l’accusation – pourrait être vraie pour tous les autres accusés libérés sous caution, mais Kundra ne peut pas fuir puisque la police a pris son passeport.

Après avoir entendu les deux parties, Bhajipale a rejeté la demande de libération sous caution de Kundra.

Kundra a été arrêtée par la police de Mumbai et inculpée en vertu de diverses sections du code pénal indien, de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction) pour avoir prétendument créé du contenu pornographique et l’avoir distribué via des applications pornographiques comme HotShots.