Affaire de pornographie : la Haute Cour de Bombay entend aujourd’hui la demande de libération sous caution de Raj Kundra | Nouvelles des gens

Bombay : La Haute Cour de Bombay entendra mardi le plaidoyer du mari et homme d’affaires de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra, contestant la garde à vue et demandant une libération sous caution dans le cadre d’une affaire de films pornographiques.

Raj Kundra’s garde à vue dans l’affaire se termine aujourd’hui. Kundra, 45 ans, a été arrêté par la police le 19 juillet avec 11 autres personnes sur des accusations liées à la création présumée de films pornographiques.

Pendant ce temps, la Direction du crime a nommé un vérificateur financier pour enquêter sur la piste de l’argent des Raj Kundra et Shilpa Shetty et leur implication présumée dans l’affaire de racket pornographique.

« Au cours de l’enquête, la Crime Branch a découvert que des transactions d’une valeur de plusieurs millions de dollars avaient été effectuées à partir du compte conjoint de Shilpa Shetty et Raj Kundra. La Crime Branch soupçonne que les revenus de l’application ‘Hotshots’ et ‘Bolly Fame’ venaient sur ce compte, « , ont déclaré les sources.

Ils ont ajouté que la police cherchait également à savoir si l’argent gagné grâce aux applications était investi dans des bitcoins. Plus tôt dimanche, la police avait informé que quatre employés de Raj Kundra ont retourné des témoins contre lui dans l’affaire de racket pornographique, ce qui lui a aggravé les problèmes.

Raj Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (tromperie), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien (IPC ) outre les articles pertinents de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).

La cellule des biens de la Mumbai Crime Branch a convoqué l’actrice et mannequin de télévision Gehana Vasisth et l’actrice de Bollywood Sherlyn Chopra et plusieurs autres personnes pour un interrogatoire dans le cadre d’une affaire de pornographie.

En enquêtant sur l’affaire du film porno, la police criminelle de Mumbai a trouvé une armoire cachée dans les bureaux de Viaan et JL Stream de Kundra à Andheri de Mumbai lors de perquisitions.

Selon les sources, Kundra peut également faire face à des affaires de blanchiment d’argent et de loi sur la gestion des changes (FEMA) à son encontre, car la Direction de l’exécution (ED) est susceptible d’enregistrer des affaires en vertu de ces lois contre lui.

Actuellement, l’affaire concerne la création présumée de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien ( IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).