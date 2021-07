Affaire de pornographie de Raj Kundra : Shilpa Shetty intente une action en diffamation contre 29 membres du personnel des médias et des maisons de médias | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans une récente mise à jour sur la pornographie de Raj Kundra, l’actrice de Bollywood et son épouse Shilpa Shetty ont approché la Haute Cour de Bombay pour demander une action contre le contenu diffamatoire publié par des maisons de médias sur les réseaux sociaux et les sites Web en relation avec l’affaire porno contre son mari.

Selon un tweet d’ANI, elle a accusé le personnel des médias et les maisons de presse de « faire de faux reportages et de diffamer son image ». Son cas doit être entendu demain (30 juillet) selon les informations de l’agence.

Découvrez le tweet:

L’actrice Shilpa Shetty a intenté une action en diffamation devant la Haute Cour de Bombay contre 29 membres du personnel des médias et maisons de médias pour « avoir fait de faux reportages et calomnié son image » dans une affaire de pornographie dans laquelle son mari Raj Kundra est accusé. Audience dans l’affaire prévue pour demain (fichier photo) pic.twitter.com/DGTthMEXGi – ANI (@ANI) 29 juillet 2021

Le plaidoyer de Shilpa Shetty indiquait que les accusés ternissaient sa réputation et faisaient du sensationnel pour augmenter le lectorat et l’audience, selon un rapport de Bar and Bench.

« Les articles diffamatoires et les vidéos diffamatoires ont abaissé la réputation de la requérante aux yeux du grand public, y compris ses fans, ses abonnés, les sociétés de promotion de la marque, ses associés commerciaux et ses pairs qui ont maintenant commencé à croire aux rapports publiés par les défendeurs », a déclaré le plaidoyer. lis.

Selon un rapport du Times of India, elle a demandé des excuses aux médias répertoriés et la suppression du contenu diffamatoire. En outre, elle a demandé une indemnisation de Rs 25 crore.

Bar and Bench a publié un extrait du plaidoyer déposé par Shilpa Shetty dans lequel elle affirmait que les accusés (médias) menaient leurs propres enquêtes sur l’affaire Raj Kundra et créaient une parodie du système judiciaire.

Le plaidoyer indiquait : « Une simple lecture des articles diffamatoires et des vidéos diffamatoires clarifient amplement que les défendeurs publient / téléchargent des « enquêtes » privées parallèles et agissent effectivement en tant que « tribunaux » pour condamner la demanderesse et son mari comme coupables sur la base de ce qu’ils prétendent sont des « preuves » trouvées par eux à partir de leurs sources présumées, essayant ainsi de tourner en dérision le système judiciaire. »

Pour l’inconnu, le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai lundi soir (19 juillet) pour avoir prétendument été un « conspirateur clé » dans une affaire liée à la production et à la publication de films pornographiques via des applications mobiles. La production de porno est illégale en Inde. Au centre de la controverse se trouve l’application HotShots, qui a maintenant été supprimée des magasins d’applications Google et Apple.

Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien ( IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).