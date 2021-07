Affaire de pornographie de Raj Kundra : pas encore de note propre à Shilpa Shetty, les auditeurs médico-légaux pour examiner ses comptes bancaires | Nouvelles des gens

Mumbai : La branche criminelle de Mumbai a nommé des auditeurs médico-légaux pour examiner les transactions financières et les comptes bancaires de l’homme d’affaires Raj Kundra, arrêté dans une affaire de films pour adultes, a déclaré mardi un responsable de la police.

De plus, aucun jeton net n’a encore été donné à L’épouse de Raj Kundra, l’acteur de Bollywood Shilpa Shetty, dans le cas, dit-il. Les comptes bancaires sous l’objectif comprennent un compte conjoint de Kundra’s Viaan Industries, une société au centre du prétendu racket pornographique, et où Shilpa Shetty était directrice, a déclaré le responsable. Il existe des comptes bancaires de Kundra sur lesquels de l’argent a été déposé de l’étranger, a-t-il déclaré. Jusqu’à présent, les enquêteurs n’ont trouvé de flux d’argent sur aucun des comptes bancaires gérés par Shilpa Shetty à partir de ceux qui sont sous l’objectif, a déclaré le responsable.

« Mais comme cela fait partie de l’enquête et que l’analyse des comptes est en cours, il n’y a pas encore de note claire pour Shetty », a-t-il maintenu.

« Nous n’avons rien à voir avec un compte bancaire personnel », a déclaré le responsable. Kundra a été arrêté par la branche criminelle le 19 juillet dans l’affaire liée à la création présumée de films pornographiques et à leur publication via des applications.

L’homme d’affaires de 45 ans a gagné au moins 1,17 crore de roupies entre août et décembre de l’année dernière grâce à son entreprise de production et de distribution en ligne de films pornographiques, a déclaré la police à un tribunal d’instance plus tôt dans la journée. Le tribunal d’instance a par la suite placé Kundra en détention judiciaire pendant 14 jours. Kundra a soutenu que les films qu’il a réalisés, que la police a prétendu être pornographiques, ne dépeignaient pas d’actes sexuels directs ou explicites.