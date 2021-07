Affaire de pornographie de Raj Kundra : la Direction du crime de Mumbai convoque Sherlyn Chopra | Nouvelles des gens

New Delhi: en ce qui concerne l’affaire de racket pornographique, la cellule des biens de la Direction du crime de Mumbai a convoqué lundi soir l’actrice de Bollywood Sherlyn Chopra, lui demandant de comparaître devant eux le 27 juillet (mardi) à 11 heures pour enregistrer sa déclaration, comme l’a rapporté la presse. agence ANI.

Pour les inconnus, l’homme d’affaires et mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été arrêté par la police de Mumbai à la fin du 19 juillet avec 11 autres personnes sur des accusations liées à la création présumée de films pornographiques et restera sous la garde de la Direction du crime de Mumbai jusqu’au 27 juillet. .

Avec son arrestation, une fois de plus le ventre noir de Bollywood est sous le scanner. Alors que des gens comme Gehana Vasisth soutenaient l’homme d’affaires et déclaraient qu’il préférait faire de l’érotisme et non du porno, tandis que Poonam Pandey et Sherlyn Chopra ont partagé leur version des histoires.

Récemment, Sherlyn a publié sa déclaration vidéo sur l’affaire des films pornographiques de Raj Kundra. Elle a révélé qu’elle était la première personne à faire sa déclaration à la cybercellule du Maharashtra. Dans la déclaration vidéo donnée, Sherlyn a ajouté qu’elle était celle qui avait informé la cybercellule du Maharashtra d’Armsprime – la société liée à Kundra dans l’affaire de l’application porno.

Kundra a été enregistrée en vertu des sections 420 de l’IPC (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).

(Avec les entrées de l’ANI)