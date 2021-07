Affaire de pornographie de Raj Kundra : Fresh FIR contre Gehana Vasisth, producteurs | Nouvelles des gens

Mumbai : La branche criminelle de Mumbai a déposé un nouveau FIR dans le cadre d’une affaire de pornographie et a nommé les producteurs de la société de l’homme d’affaires Raj Kundra ainsi que l’actrice Gehana Vashishth dans la nouvelle affaire, a déclaré mercredi un responsable de la police.

L’affaire a été enregistrée par la cellule des biens de la branche criminelle au poste de police de Malwani mardi après qu’une actrice s’est approchée de la police et a prétendu qu’elle avait été forcée de tourner pour un film pornographique pour l’application HotShots.

Le premier rapport d’information (FIR) a été enregistré en vertu de diverses sections du Code pénal indien (IPC), dont 420 (triche), 392 (punition pour vol qualifié), 393 (tentative de vol qualifié) et les dispositions de la représentation indécente des femmes (interdiction ) et la loi sur les technologies de l’information, a ajouté le responsable.

Raj Kundra, le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, a été arrêté par la branche criminelle le 19 juillet dans une affaire liée à la création présumée de films pornographiques et à leur publication via des applications.

L’homme d’affaires de 45 ans, qui a été placé mardi en détention provisoire pendant 14 jours, a gagné au moins 1,17 crore de roupies entre août et décembre de l’année dernière grâce à son entreprise de production et de distribution en ligne de films porno, a déclaré la police à un magistrat. rechercher.

Kundra a soutenu que les films qu’il a réalisés, que la police a prétendu être pornographiques, ne dépeignaient pas d’actes sexuels directs ou explicites.

Après l’arrestation de Kundra, Vasisth, qui a travaillé dans trois films produits pour l’application de Kundra, a déclaré dans une vidéo que le contenu érotique était différent de la pornographie.

Gehana Vasisth, qui a été arrêtée en février de cette année et plus tard libérée sous caution, et deux autres personnes ont récemment été convoquées par la cellule des biens de la branche criminelle.

Avant le Mumbai Crime Branch a pris en charge l’affaire, il y a eu une plainte auprès du département cyber du Maharashtra au sujet du racket des films porno, a déclaré plus tôt un haut responsable de la police. La police de Malwani avait déposé des FIR sur la base de plaintes reçues de deux femmes, tandis qu’une autre femme avait déposé une plainte au poste de police de Lonavla, à environ 120 km de Mumbai, a-t-il déclaré.

La branche criminelle de Mumbai avait ouvert une enquête sur l’affaire après que certaines victimes se soient approchées du poste de police de Malwani en février 2021, a-t-il déclaré.

Au cours de l’enquête, il est apparu que certains artistes de petite envergure avaient été attirés en leur donnant une pause dans une série Web ou des nouvelles, avait-il déclaré.

Ces acteurs ont été convoqués pour des auditions et ont été invités à donner des scènes » audacieuses « , qui se sont ensuite avérées être des scènes à moitié nues ou nues, qui étaient contre la volonté des acteurs, avait déclaré le responsable.

Au cours de l’enquête, il est également apparu que de nombreuses applications liées à la pornographie fonctionnaient dans le cybermonde, a-t-il déclaré. La police a ensuite arrêté la productrice Roma Khan, son mari, l’actrice Gehana Vasisth, le réalisateur Tanveer Hashmi et Umesh Kamath (qui s’occupait des opérations en Inde de la société Kundra), avait-il déclaré.

Au moins 11 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent dans cette affaire, selon la police.