affaire de pornographie à Mumbai : la police découvre une armoire cachée dans le bureau d’Andheri de Raj Kundra | Nouvelles des gens

New Delhi : En enquêtant sur l’affaire du film porno, la police criminelle de Mumbai a trouvé une armoire cachée dans le bureau Viaan et JL Stream du mari et homme d’affaires de l’actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, à Andheri, à Mumbai, lors de perquisitions.

« Crime Branch a trouvé une armoire cachée dans le bureau Viaan et JL Stream de l’homme d’affaires Raj Kundra à Andheri à Mumbai lors de perquisitions liées à une affaire de pornographie », a informé la police de Mumbai.

Selon des sources, Raj Kundra sera bientôt confronté à des affaires de blanchiment d’argent et de loi sur la gestion des changes (FEMA) à son encontre, car la Direction de l’application (ED) est susceptible d’enregistrer des affaires en vertu de ces lois à son encontre.

Kundra, 45 ans, a été arrêté par la police de Mumbai tard le 19 juillet avec 11 autres personnes sur des accusations liées à la création présumée de films pornographiques et a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet. Actuellement, l’affaire concerne la création et la publication présumées de films pornographiques. eux via certaines applications.

Kundra a été désigné comme le principal conspirateur par la police de Mumbai qui a porté des accusations contre lui en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) du Code pénal indien ( IPC) en plus des articles pertinents de la loi sur l’informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).

Le 20 juillet, un tribunal de Mumbai a envoyé l’homme d’affaires Kundra en garde à vue jusqu’au 23 juillet et, lors d’une autre enquête sur le cautionnement, sa garde à vue a été prolongée jusqu’au 27 juillet.

L’affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et l’utilisation d’applications.