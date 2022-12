Affaire de mort de Sushant Singh Rajput: Shekhar Suman réagit aux affirmations du personnel de l’hôpital Cooper selon lesquelles l’acteur a été assassiné

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort à son domicile en 2020. Tous les fans de Sushant Singh Rajput ont été dévastés lorsqu’ils ont appris la disparition du célèbre acteur de télévision et de cinéma. Cela a été jugé comme un suicide et maintenant, un membre du personnel de l’hôpital Cooper a révélé que lorsque le Chhichhore le corps de la star a été amené à l’hôpital, il y avait aussi d’autres corps. Et le personnel, nommé Roopkumar Shah, a révélé qu’il y avait des blessures au cou de Sushant Singh Rajput ainsi que d’autres ecchymoses. Depuis, sa déclaration est devenue virale. Shekhar Souman a réagi aux réclamations du personnel hospitalier.

Shekhar Suman sur la déclaration du personnel de l’hôpital sur la mort de Sushant Singh Rajput :

Entertainment News a été rempli de rapports sur la déclaration de Roopkumar Shah, l’un des membres du personnel qui a dirigé l’autopsie de Sushant Singh Rajput. Shah a affirmé que lorsqu’il a vu le cadavre de Sushant, il y avait plusieurs marques sur son corps. Il a dit à ses aînés que cela ne ressemblait pas à un cas de suicide, mais ses aînés lui ont dit qu’ils en discuteraient plus tard. Shekhar Suman, qui a activement encouragé la justice pour Sushant, a réagi aux affirmations de Shah.

Shekhar Suman a déclaré que s’il y avait un iota de vérité dans ses affirmations, cela devrait faire l’objet d’une enquête. Shekhar a déclaré que le fait qu’il ait vu des ecchymoses sur le corps de Sushant est en soi une déclaration très puissante et si ce que Shah a dit est vrai, cela devrait faire l’objet d’une enquête. “Ce qu’il a dit est ce qu’il a ressenti”, rapporte Republic World.

Regardez la vidéo de Roopkumar Shah sur la mort de SSR ici :

La soeur de Sushant Singh Rajput RÉAGIT

La sœur de Sushant Singh Rajput, Shweta Singh Kirti, a également réagi à la déclaration de Roopkumar Shah. Elle a pris son compte Twitter et a demandé à CBI de se pencher sur la question immédiatement. Elle a également demandé la sécurité de Roopkumar Shah. Les fans demandent justice pour Sushant depuis deux ans, avec diligence.