Affaire de meurtre de Sonali Phogat: la renommée de Bigg Boss 14 et Sudhir Sangwan résidaient dans une société Gurugram en tant que mari et femme [Report]

L’enquête sur la mort subite de Sonali Phogat s’intensifie de jour en jour. Après que la police de Goa a déposé une affaire de meurtre sur la base de la plainte de la famille de la victime, il est rapporté que Phogat et l’accusé, son assistance personnelle Sudhir Sangwan vivaient comme mari et femme dans une société Gurugram.

Selon l’IANS, Sonali a été désignée comme l’épouse de Sudhir dans les documents de location d’un appartement de la société Gurgaon Greens située dans le secteur 102 de Gurugram. Avant de partir pour Goa, Sonali et Sangwan avaient garé leur véhicule de safari TATA dans la société et pris un taxi jusqu’à l’aéroport.

Selon des sources, Sangwan avait loué l’appartement numéro 901 à Gurgaon Greens il y a environ trois mois. Pour cela, une vérification policière a également été effectuée. Lorsque Sudhir Sangwan avait pris cet appartement en location, il avait mentionné Phogat comme sa femme dans des documents. Cet appartement à louer à Gurgaon Greens était au nom de Krishnakant Tiwari.

Un membre de la société Gurgaon Greens qui a demandé l’anonymat a déclaré que, bien qu’il n’ait jamais rencontré Sonali dans la société, il rencontrait occasionnellement Sudhir Sangwan. Comme les deux vivaient comme des locataires communs, la plupart des gens ne la connaissaient même pas. Ce n’est qu’après sa mort que les gens ont appris qu’elle vivait dans la société, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, un avocat proche de Sonali Phogat a déclaré à IANS que Sangwan s’était récemment rendu au bureau de Hisar tehsil dans le cadre du travail lié à la propriété de Sonali Phogat et de sa sœur veuve.

“Sonali est récemment partie à l’étranger pendant 15 jours et Sudhir s’occupait de son casier, où étaient conservés ses documents et les clés de la maison correctement liés. Nous soupçonnons qu’une raison économique doit être un motif derrière sa mort subite, a affirmé l’avocat. l’avocat a nié toute information sur Sudhir Sangwan et Sonali résidant dans la société de Gurugram en tant que mari et femme.

Sonali était venu à Goa le 22 août et séjournait dans un hôtel à Anjuna. Elle s’est sentie mal à l’aise lundi soir et le lendemain matin, elle a été emmenée à l’hôpital St. Anthony à Anjuna où elle a été déclarée morte. La police enquête plus avant sur l’affaire.

(Avec entrées IANS)