Affaire de meurtre au stade Chhatrasal: évasion, exposition et une épingle

Lutte médaillée olympique Sushil Kumar et son aide Ajay ont été arrêtés dimanche dans la région de Mundka, dans la périphérie de Delhi. La Direction des affaires criminelles de la police de Delhi a été remise de l’affaire relative au meurtre du stade Chhatrasal qui a entraîné la mort d’un lutteur de 23 ans.

La magistrate métropolitaine Divya Malhotra a accordé la police garde de six jours de Sushil Kumar, qui a été physiquement produit au tribunal. L’affaire concerne l’incident du 4 mai au stade dans lequel le lutteur Sagar Rana est mort et deux de ses amis, Sonu et Amit Kumar, ont été blessés après avoir été agressés par Sushil Kumar et d’autres lutteurs.

Selon un rapport de l’ANI, Sushil Kumar avait demandé à son associé de faire une vidéo de «l’agression» pour s’assurer qu’il continue à avoir une influence sur le circuit de lutte.

L’appréhension de Sushil survient après un jeu bollywoodien de « chat et souris » avec la police alors que le lutteur était en fuite après des liens qui l’ont lié à l’affaire du meurtre du stade Chhatrasal. Il s’est faufilé au-delà d’au moins six frontières d’État et a échappé à un filet de police, selon un rapport publié dans The Indian Express.

Sushil Kumar a quitté Delhi dès qu’il a appris la mort du lutteur, a déclaré la police, ajoutant que plusieurs équipes avaient été formées pour le retrouver ainsi que son aide, mais qu’il changeait régulièrement de lieu.

La police de Delhi avait annoncé une récompense de Rs un lakh pour les informations conduisant à l’arrestation de Sushil Kumar, qui était depuis en fuite. Une autre récompense de Rs 50 000 a été annoncée pour l’arrestation d’Ajay Kumar.

«Dimanche matin, nous avons reçu des informations basées sur la source selon lesquelles Sushil Kumar, avec son associé, était sur le point de collecter de l’argent auprès d’un de ses amis à West Delhi quand il a été arrêté par une équipe de cellule spéciale de Mundka», a-t-il ajouté. un policier a dit à PTI.

Plusieurs équipes, y compris la Direction de la criminalité et quatre équipes de la cellule spéciale, ont mené des raids à Delhi, dans l’Uttar Pradesh, dans l’Uttarakhand, dans l’Haryana et au Pendjab, a déclaré un autre responsable.

«Une équipe dirigée par ACP Attar Singh et l’inspecteur Shiv Kumar a procédé à l’arrestation à l’extérieur de la station de métro Mundka. Sushil conduisait un deux-roues avec Ajay sur le passager. Ils étaient venus chercher de l’argent auprès de l’un de leurs associés, mais la police leur a tendu un piège et les a arrêtés », a déclaré le porte-parole de la police de Delhi, Chinmoy Biswal à The Indian Express.

Le rapport ajoute que le deux-roues est enregistré au nom d’un joueur de handball de niveau national basé à Delhi qui a fait partie de l’équipe féminine indienne des Jeux asiatiques.

La police a déclaré que l’affaire, qui fait actuellement l’objet d’une enquête par la police du district du nord-ouest, sera officiellement transférée à l’unité de la Division de la criminalité d’ici lundi.

«On nous a dit verbalement que l’affaire ferait l’objet d’une enquête plus approfondie par l’équipe de la Direction de la criminalité. Mais l’affaire nous sera officiellement remise au plus tard demain (lundi) », a déclaré un haut responsable de la police.

La police examine également le lien entre Sushil Kumar et le gangster présumé Kala Jatheri, dont le neveu Sonu a également été blessé dans la bagarre, et le mobile exact de l’incident, ont déclaré les responsables. Auparavant, un tribunal de Delhi avait refusé d’accorder une caution anticipée au double médaillé olympique, affirmant qu’il était à première vue le principal conspirateur et que les allégations contre lui étaient de nature sérieuse.

La police de Delhi a déposé un FIR dans l’affaire en vertu des articles 302 (meurtre), 308 (homicide coupable), 365 (enlèvement), 325 (causant des blessures graves), 323 (blessant volontairement), 341 (contrainte injustifiée) et 506 (criminel) intimidation) du Code pénal indien (IPC). L’affaire a également été enregistrée en vertu des articles 188 (désobéissance à l’ordre d’un fonctionnaire), 269 (acte de négligence susceptible de propager l’infection d’une maladie), 120-B (complot criminel) et 34 (intention commune) de l’IPC et divers articles de la Loi sur les armes.

(Avec les contributions des agences)

