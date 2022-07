Affaire de menaces de mort Katrina Kaif-Vicky Kaushal : Arrestation d’un homme menaçant le couple [Read Deets]

Ce matin, il a été rapporté que Katrina Kaif et Vicky Kaushal auraient reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Selon des informations, les acteurs ont déposé une plainte au poste de police de Santacruz et un FIR a été déposé en vertu des sections IPS 506-II (intimidation criminelle) et 354-D (harcèlement). On dit que Vicky a dit à la police que l’accusé menaçait et troublait sa femme. Maintenant, la récente mise à jour sur l’affaire est que la police de Mumbai a arrêté l’homme accusé d’avoir menacé le couple.

Selon un rapport publié dans India Today, l’accusé est un acteur en difficulté identifié comme Manvinder Singh. Il est un grand fan de l’actrice et voulait aussi l’épouser. Son compte Instagram est rempli de photos transformées de lui avec Katrina. Apparemment, il troublait constamment l’actrice sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois.

Eh bien, avant Katrina Kaif et Vicky Kaushal, de nombreuses célébrités de Bollywood comme Salman Khan, Swara Bhasker, Shah Rukh Khan et d’autres ont reçu des menaces de mort.

Pendant ce temps, Katrina et Vicky sont très occupées par leurs engagements professionnels. L’actrice a commencé les répétitions pour Merry Christmas qui met également en vedette Vijay Sethupathi dans le rôle principal. Elle est allée sur Instagram pour partager quelques photos de la répétition et a écrit : “Travail en cours”.

En plus de Joyeux Noël, l’actrice a aligné Phone Bhoot et Tiger 3. Alors que le premier devrait sortir en novembre de cette année, le second sortira sur les grands écrans à l’Aïd 2023.

En parlant de Vicky, l’acteur sera vu dans Govinda Naam Mera, Sam Bahadur, le prochain d’Anand Tiwari, le prochain de Vijay Krishna Charya et le prochain de Laxman Utekar. Govinda Naam Mera devait sortir en juin de cette année, mais le film a été reporté. Il met également en vedette Bhumi Pednekar et Kiara Advani.