La police est constamment à la recherche de suspects dans l’enquête en cours à Salman Khanl’affaire des menaces de mort après qu’il eut été découvert que des membres du Laurent Bishnoï gang était arrivé à Mumbai pour cibler à la fois la superstar emblématique Salman et son légendaire père scénariste, Salim Khan. Eh bien, une énorme percée semble maintenant avoir été faite alors que la police affirme avoir arrêté trois personnes envoyées par un gangster Laurent Bishnoï pour l’assassinat planifié, l’un des accusés a été identifié comme étant le tueur à gages notoire basé à Mumbai, Rekkitandis que l’identité des deux autres n’a pas encore été révélée.

La police révèle les détails de l’affaire des menaces de mort de Salman Khan

Selon un reportage de la chaîne d’information sur le divertissement, TV9, les révélations viennent directement de Punjab DGP Gaurav Yadav. Les trois auteurs présumés ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de fuir vers le Népal à travers la frontière indo-népalaise au Bengale occidental à la suite d’une opération combinée de la police de Delhi, des agences centrales et de l’AGTF. Punjab DGP Gaurav Yadav a également révélé qu’un Kapil Panditqui avait été précédemment arrêté en relation avec Sidhu Moose Wala tir, a avoué avoir organisé Rekki et les deux autres arrêtés pour le coup sur Salman Khan et son père.

Salman Khan et son père Salim Khan reçoivent une lettre de menaces de mort

Plus tôt, il est apparu que le légendaire scénariste Salim Khan est tombé sur un coup anonyme près de la promenade du Bandra Bandstand, à Mumbai, le dimanche 5 juin, alors qu’il faisait une pause dans sa promenade matinale. La police a confirmé que le bulletin contenait des menaces de mort pour Salim et son fils superstar, Salman Khan, avec les mots “Moose wala jaisa kar dunga (je vais vous donner un sort comme celui de Moose Wala)”, écrit dessus parmi d’autres menaces graves.