Affaire de la mort de Jiah Khan : le procès pour complicité de Sooraj Pancholi a été transféré au tribunal spécial de la CBI | Buzz News

New Delhi: Dans l’affaire pendante de huit ans concernant la mort de Jiah Khan, l’actrice de Bollywood décédée, il a été décidé que le tribunal du Bureau central d’enquête entendrait désormais l’affaire. Plus tôt, le tribunal des sessions menait un procès contre son ex-petit ami Sooraj Pancholi sur des accusations de complicité présumée. Cependant, les autorités judiciaires ont déclaré que l’affaire devrait être transférée à un tribunal spécial de la CBI, selon un rapport de l’ANI.

Vendredi 30 juillet, l’agence de presse ANI a tweeté : « Affaire de la mort de l’acteur Jiah Khan : le tribunal de la CBI entend désormais l’affaire pendant 8 ans. Le tribunal des sessions, qui menait un procès contre son petit ami, l’acteur Suraj Pancholi, pour complicité, a déclaré que le procès devrait être transféré à un tribunal spl CBI. »

Affaire de la mort de l’acteur Jiah Khan : le tribunal de la CBI entend désormais l’affaire pendant 8 ans. Le tribunal des sessions, qui menait un procès contre son petit ami l’acteur Suraj Pancholi sur des accusations de complicité présumée, a déclaré que le procès devrait être transféré à un tribunal de la CBI. (fichier photo) pic.twitter.com/nYeBYoulHZ – ANI (@ANI) 30 juillet 2021

Pour les inconnus, l’actrice Jiah Khan est décédée le 3 juin 2013, elle a été retrouvée morte à son domicile.

Le cas mystérieux de sa mort est resté dans les nouvelles pendant très longtemps et l’enquête a été menée par CBI. Sa mère Rabiya Khan et des membres de sa famille ont affirmé qu’elle avait été tuée et qu’elle ne s’était pas suicidée comme on le croyait. En 2018, l’acteur et petit ami de Jiah, Sooraj Pancholi, a été inculpé par le tribunal de Mumbai pour avoir encouragé le suicide de Khan.