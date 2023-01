Affaire de harcèlement contre le ministre des Sports de l’Haryana après la plainte de l’entraîneur

La police de Chandigarh a enregistré aujourd’hui une affaire de harcèlement sexuel et d’intimidation criminelle contre le ministre des Sports de l’Haryana, Sandeep Singh, sur la base d’une plainte déposée vendredi par un entraîneur d’athlétisme junior. Le ministre avait précédemment rejeté les allégations comme étant sans fondement et avait appelé à une enquête indépendante.

La femme a tenu une conférence de presse au bureau du parti d’opposition Indian National Lok Dal (INLD), qui a exigé que le gouvernement de Manohar Lal Khattar limoge immédiatement Sandeep Singh et mette en place une équipe d’enquête spéciale pour enquêter sur l’affaire.

Le plaignant a également exigé des garanties.

Le haut responsable du Congrès et ancien ministre en chef de l’Haryana, Bhupinder Singh Hooda, avait également exigé une enquête impartiale sur la question.

La plaignante a déclaré que M. Singh l’avait d’abord vue dans une salle de sport, puis l’avait contactée sur Instagram.

Plus tard, la ministre a insisté pour qu’ils se rencontrent, a-t-elle déclaré. “Il m’a envoyé un message sur Instagram et m’a dit que mon certificat de jeux nationaux était en attente et qu’il voulait se rencontrer à cet égard”, a-t-elle ajouté.

“Malheureusement, mon certificat a été égaré par ma fédération et je le remonte auprès des autorités concernées.”

La femme a déclaré qu’elle avait finalement accepté de le rencontrer à son bureau de résidence-camp ici avec d’autres documents qu’elle avait, et a allégué que lorsqu’elle s’y était rendue, le ministre s’était livré à une inconduite sexuelle.

Sandeep Singh, MLA du BJP de Pehowa à Kurukshetra, est également un joueur professionnel de hockey sur gazon et a été capitaine de l’équipe nationale indienne de hockey.

Un biopic a été publié sur la base de M. Singh en 2018, intitulé “ Soorma ”, dans lequel le chanteur et acteur populaire punjabi Diljit Dosanjh a joué son rôle. Il a également été juge dans l’émission de télé-réalité MTV Roadies.

Il est devenu célèbre après une guérison miraculeuse d’une blessure par balle à l’âge de 20 ans. M. Singh a été accidentellement abattu par un sous-inspecteur adjoint de la police des chemins de fer, à bord d’un train pour Delhi, deux jours seulement avant le Mondial de hockey 2007. Coupe, le rendant paralysé de la taille aux pieds pendant un an.