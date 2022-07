Affaire de fraude fiscale Shakira: les procureurs demandent 8 ans de prison et 24 millions de dollars d’amende après que le chanteur a rejeté l’accord de plaidoyer

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La pop star internationale Shakira pourrait être condamnée à une lourde peine de prison et à une amende si elle était reconnue coupable de fraude fiscale présumée.

Les procureurs espagnols demandent à Shakira d’être condamnée à huit ans et deux mois de prison et de payer une amende de 24 millions d’euros (24 millions de dollars).

Shakira s’est vu proposer un accord de règlement mais l’a rejeté, choisissant d’aller en procès. Une date n’a pas encore été fixée.

Les représentants de Shakira ont déclaré à Fox News Digital : “Shakira a toujours coopéré et respecté la loi, faisant preuve d’une conduite irréprochable en tant qu’individu et contribuable, et suivant fidèlement les conseils de PriceWaterhouse Coopers, un cabinet fiscal prestigieux et mondialement reconnu. Malheureusement, l’Espagnol Le fisc, qui perd un procès sur deux avec ses contribuables, continue de violer ses droits et poursuit une autre affaire sans fondement. Shakira est convaincue que son innocence sera prouvée d’ici la fin du processus judiciaire.

Shakira, dont le nom complet est Shakira Isabel Mebarak Ripoll, est accusée d’avoir omis de payer au gouvernement espagnol 14,5 millions d’euros (15 millions de dollars) d’impôts entre 2012 et 2014.

Les procureurs de Barcelone affirment que l’interprète de “Hips Don’t Lie” a passé plus de la moitié de 2012 et 2014 en Espagne, et qu’il est donc tenu de payer des impôts dans le pays.

Le triple lauréat d’un Grammy Award et trois fois lauréat d’un Latin Grammy Award fait face à six chefs d’accusation.

En mai, la star a fait appel des mêmes accusations de fraude fiscale, mais un tribunal a annulé sa demande.

Shakira et son amour de longue date Gerard Piqué, qui joue au football pour le FC Barcelone, se sont récemment séparés après une relation de 11 ans.

Elle partage deux enfants avec l’athlète, Sasha et Milan.

