Affaire de fraude bancaire : avoirs de l’acteur Dino Morea, DJ Aqeel et autres attachés par ED | Nouvelles des gens

New Delhi : La Direction de l’exécution a annoncé vendredi avoir saisi les avoirs du gendre de feu le président du Congrès Ahmed Patel, les acteurs Dino Morea et Sanjay Khan et DJ Aqeel dans le cadre d’une enquête pénale sur une affaire de blanchiment d’argent liée à une fraude bancaire présumée.

L’affaire implique une société pharmaceutique basée au Gujarat, le groupe Sterling Biotech, et ses principaux frères promoteurs en fuite, Nitin Sandesara et Chetan Sandesara.

La Direction de l’exécution (ED) a allégué qu’il s’agissait d’une escroquerie bancaire plus importante en volume que celle de la fraude de la Punjab National Bank (PNB) par les diamantaires fugitifs Nirav Modi et Mehul Choksi, car elle implique une fraude à hauteur d’environ Rs 16 000 crore.

Un consortium de banques dirigé par Andhra Bank aurait été dupé, a-t-il déclaré.

Le montant impliqué dans l’affaire PNB est évalué à environ Rs 13 400 crore.

L’agence fédérale d’enquête a déclaré que quatre ordonnances provisoires distinctes avaient été émises en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) pour saisir les actifs des quatre personnes, d’une valeur totale de 8,79 crore de Rs.

De cela, la valeur de la saisie des actifs pour Khan est de Rs 3 crore, pour Dino Morea c’est Rs 1,4 crore, pour Aqeel Abdulkhalil Bachooali, populairement connu sous le nom de DJ Aqeel, c’est Rs 1,98 crore et pour Irfan Ahmed Siddiqui, qui est Le gendre de Patel, c’est 2,41 crore de roupies, a déclaré l’agence centrale de l’enquête dans un communiqué.

Il a ajouté que les propriétés ci-jointes comprennent trois véhicules, plusieurs comptes bancaires, des actions et un fonds commun de placement.

Siddiqui, Morea (45) et Aqeel (44) ont été interrogés par l’agence dans le passé dans cette affaire.

L’ED avait enregistré la déclaration de Sunil Yadav, un employé de la famille Sandesara, où il a déclaré à l’agence que Siddiqui « occupait » une maison dans le Vasant Vihar de Delhi, qui aurait appartenu à Chetan Sandesara.

L’agence avait alors déclaré qu’elle disposait de preuves indiquant que Morea et Aqeel avaient reçu de l’argent d’une manière prétendument non autorisée par le groupe pharmaceutique basé au Gujarat entre 2011-12, alors qu’ils auraient assisté à des événements familiaux organisés par les frères Sandesara.

Alors que Morea, également mannequin, a travaillé dans un certain nombre de films en hindi, Aqeel est un DJ populaire. Aqeel est marié à la fille aînée de l’acteur et réalisateur vétéran Sanjay Khan (80 ans).

Feu Ahmed Patel et son fils Faisal ont également été interrogés et leur déclaration a été enregistrée par l’ED l’année dernière en juillet dans cette affaire.

Patel, après le quatrième tour d’interrogatoires, avait déclaré aux journalistes que l’action de l’ED était « une vendetta politique et un harcèlement contre moi et ma famille et je ne sais pas sous la pression de qui ils (les enquêteurs) travaillent ».

Il est décédé le 25 novembre dernier à l’âge de 71 ans des suites de complications liées au COVID-19. La déclaration d’ED liait les quatre à la famille Sandesara.

« L’enquête menée par ED a révélé que Sandesaras avait détourné des produits du crime de 3 crores de Rs, 1,4 crore de Rs, 12,54 crore de Rs et 3,51 crore de Rs vers Sanjay Khan, Dino Morea, Aqeel Bachooali et Irfan Ahmed Siddiqui respectivement », a-t-il affirmé.

Les frères Sandesara, l’épouse de Chetan, Dipti Sandesara et Hitesh Patel, ont été déclarés délinquants économiques fugitifs par un tribunal spécial, a indiqué l’ED.

Ils seraient basés à l’étranger et l’Inde essaie de les extrader. La saisie totale des actifs dans ce cas s’élève désormais à Rs 14 521,80 crore.

L’ED avait enregistré une affaire pénale en lien avec la fraude présumée au crédit bancaire en 2017 sur la base d’un FIR CBI.