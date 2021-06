Affaire de drogue Sushant Singh Rajput : Bombay HC rejette la demande de libération sous caution anticipée du trafiquant de drogue Sahil Shah | Nouvelles des gens

Mumbai: La Haute Cour de Bombay a rejeté mardi la demande de libération sous caution anticipée du présumé trafiquant de drogue Sahil Shah dans le cadre de l’affaire de drogue liée à l’acteur Sushant Singh Rajput. Sahil Shah s’enfuit dans l’affaire de drogue liée à la mort de l’acteur. Le Bureau de contrôle des stupéfiants (BCN) a enquêté sur l’affaire.

Pour éviter d’être arrêté, l’avocat de Shah a déposé une caution anticipée devant la Haute Cour qui a été entendue mardi. « Le NCB a commencé à rechercher Sahil Shah. Il est toujours en fuite. Sahil Shah est le principal suspect dans l’affaire de drogue Sushant Singh Rajput. Il fournissait de la drogue à Sushant », a déclaré à l’ANI le directeur de la zone NCB, Sameer Wankhede.

« Au cours des 6 derniers mois, Sahil Shah était un casse-tête pour nous. Tard le 13 avril, nous avons fait une descente dans sa maison de Malad où sa mère et sa femme étaient présentes. Incidemment, il vivait dans le même complexe où Sushant Singh Rajput vivait plus tôt, » ajouta Wankhede.

Plus tôt le 4 juin, le colocataire de Sushant Singh Rajput, Siddharth Pithani, a été envoyé en détention judiciaire de 14 jours dans le cadre de l’affaire de drogue liée à la mort de l’acteur après son arrestation par le BCN le 26 mai à Hyderabad. Le BCN avait également interrogé le garde du corps de Rajput et d’anciens employés de maison, Neeraj et Keshav. En dehors de cela, le BCN a également arrêté un trafiquant de drogue nommé Harish Khan dans l’affaire de drogue liée à la mort de l’acteur.

Le BCN, qui a enquêté sur l’angle de la drogue dans le cas de la mort de l’acteur, a ouvert l’enquête après avoir reçu une communication officielle de la Direction de l’application (ED), dans laquelle il y avait diverses discussions liées à la consommation de drogue, à l’approvisionnement, à l’utilisation et au transport. .

Le 31 juillet de l’année dernière, l’ED avait enregistré un rapport d’information sur le cas d’exécution dans le cas de décès de l’acteur décédé après qu’un premier rapport d’information (FIR) a été déposé par le père de Rajput KK Singh contre l’acteur Rhea Chakraborty à Bihar le 28 juillet.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa résidence de Mumbai le 14 juin de l’année dernière.