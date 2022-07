Affaire de drogue d’Aryan Khan : le fils de Shah Rukh Khan a été autorisé à reprendre son passeport ; Le tribunal du NDPS annule la caution [Full report]

Le fils de Shah Rukh Khan et de Gauri Khan, Aryan Khan, s’est retrouvé en difficulté avec le Bureau de contrôle des stupéfiants après un raid sur un bateau de croisière en octobre. Le gamin star a été arrêté et a été mis derrière les barreaux pendant plus de 20 jours. La dernière mise à jour, dans ce cas, est qu’Aryan Khan a maintenant été autorisé à reprendre son passeport par le tribunal spécial du NDPS. Cela vient après que le tribunal ait donné un coup franc à Aryan dans cette affaire au mois de mai de cette année. Selon les rapports, le tribunal spécial du NDPS a également annulé la caution d’Aryan Khan.

C’est après son arrestation qu’Aryan Khan a dû présenter son passeport au tribunal. En mai, le Bureau de contrôle des stupéfiants a déposé un acte d’accusation dans cette affaire et il n’y avait aucune mention d’Aryan Khan et de cinq autres personnes. Apparemment, leurs noms ont été abandonnés en raison du “manque de preuves”. Bientôt, les avocats d’Aryan Khan ont déposé un plaidoyer pour récupérer son passeport. Selon les rapports, NCB n’avait aucune objection à cela et a déclaré qu’aucune enquête n’était en cours contre Aryan Khan. Le tribunal a ensuite autorisé l’enfant star à reprendre son passeport et a même annulé la caution. “Les cautionnements du demandeur Aryan Shah Rukh Khan sont par la présente annulés et sa caution est libérée”, a déclaré le tribunal.

Aryan Khan semble maintenant se concentrer sur son travail. Il serait occupé à écrire un scénario pour sa première entreprise. On dit que c’est un projet pour OTT. On dit également qu’Aryan Khan a participé à la réalisation du film Pathaan de son père Shah Rukh Khan. Il n’y a pas de confirmation cependant. Aryan Khan a été aperçu pour la dernière fois lors de la fête du 50e anniversaire de Karan Johar.