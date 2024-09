Affaire de dopage Jannik Sinner : l’AMA demande une suspension pouvant aller jusqu’à deux ans en appel

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé qu’elle ferait appel du verdict d’absence de faute ou de négligence dans l’affaire antidopage de Jannik Sinner.

L’AMA demande une « période d’inéligibilité d’un ou deux ans », au cours de laquelle le numéro un mondial du tennis et double champion du Grand Chelem se verrait interdire de participer à ce sport à tous les niveaux. Sinner a remporté l’US Open à New York il y a à peine trois semaines.

Sinner, qui joue actuellement à l’Open de Chine à Pékin, s’est dit « surpris » par la décision de l’AMA.

« Évidemment, je suis très déçu et aussi surpris de cet appel, pour être honnête, car nous avons eu trois audiences. Les trois audiences se sont révélées très positives pour moi », a-t-il déclaré aux journalistes après avoir battu Roman Safiullin pour atteindre les huitièmes de finale à Pékin.

« On parle toujours de la même chose. Peut-être veulent-ils simplement s’assurer que tout est dans la bonne position.

Sinner a été testé positif au clostebol, un stéroïde anabolisant interdit, à deux reprises : le 10 mars, en compétition au BNP Paribas Open organisé à Indian Wells, en Californie, et le 18 mars, hors compétition.

Un tribunal indépendant convoqué par l’ITIA et dirigé par Sports Resolutions a statué que Sinner n’avait commis « aucune faute ni négligence » pour ces contrôles positifs lors d’une audience le 15 août, mais a néanmoins jugé que Sinner avait commis deux violations antidopage, pour lesquelles il a été condamné. dépouillé de ses points de classement, de ses prix en argent et de ses résultats de cet événement.

Il a accepté l’explication du numéro un mondial italien selon laquelle le physiothérapeute de Sinner, Umberto Ferrara, avait apporté à Indian Wells un spray cicatrisant en vente libre contenant du clostebol. Son entraîneur, physiothérapeute, Giacomo Naldi, s’est coupé la main, puis a utilisé le spray sur cette coupure. Naldi a ensuite effectué des massages sur Sinner, ce qui a conduit à une contamination transdermique avec le clostebol du spray cicatrisant.

Sinner s’est séparé de Naldi et Ferrara à la veille de l’US Open.

L’AMA conteste maintenant la décision selon laquelle Sinner n’était pas responsable de sa violation. Dans un communiqué publié aujourd’hui samedi 28 septembre, elle précise : « L’Agence mondiale antidopage (AMA) confirme avoir déposé jeudi 26 septembre un appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le cas du joueur de tennis italien. , Jannik Sinner, qui a été jugé par un tribunal indépendant de l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) sans faute ni négligence après avoir été testé positif à deux reprises au clostebol, une substance interdite, en mars 2024.

« L’AMA est d’avis que la conclusion « sans faute ni négligence » n’était pas correcte au regard des règles applicables. L’AMA demande une période d’inéligibilité comprise entre un et deux ans. L’AMA ne demande la disqualification d’aucun résultat, à l’exception de celui qui a déjà été imposé par le tribunal de première instance.

En réponse, l’ITIA a publié sa propre déclaration.

« L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) reconnaît la décision de l’Agence mondiale antidopage (AMA) de faire appel de la décision d’absence de faute ou de négligence dans le cas du joueur de tennis italien Jannik Sinner, rendue par un tribunal indépendant nommé par Sport Résolutions le 19 août 2024. Selon les termes du Code mondial antidopage, l’AMA a le droit final de faire appel de toutes ces décisions », a déclaré un porte-parole de l’ITIA.

« Après avoir atteint un ensemble de faits convenus à l’issue d’un processus d’enquête approfondi, l’affaire a été renvoyée devant un tribunal entièrement indépendant de l’ITIA pour déterminer le niveau de faute et donc la sanction en raison de l’ensemble unique de circonstances et de l’absence de précédent comparable.

« Le processus a été mené conformément aux directives du Code mondial antidopage ; cependant, l’ITIA reconnaît et respecte le droit de l’AMA de faire appel de la décision du tribunal indépendant devant le Tribunal arbitral du sport.



Jannik Sinner a remporté l’US Open immédiatement après la décision de l’ITIA dans son affaire antidopage. (Al Bello/Getty Images)

Dans la décision complète de l’ITIA, le professeur David Cowan a déclaré que « même si l’administration avait été intentionnelle, les sommes infimes susceptibles d’avoir été administrées n’auraient pas eu d’effet. […] tout effet pertinent de dopage ou d’amélioration des performances sur le joueur.

Un test positif au clostebol entraîne une suspension provisoire obligatoire du tennis, mais deux autres tribunaux indépendants ont confirmé les appels de Sinner contre ces suspensions, qui étaient en vigueur entre le 4 et le 5 avril et entre le 17 et le 20 avril. Le succès de ces appels signifie que les deux les tests positifs et les suspensions qui y sont attachées n’ont été rendus publics qu’à la conclusion de l’enquête de l’ITIA sur le cas de Sinner. Cela a suscité des allégations de double standard de la part de certains pairs du tennis de Sinner, mais est conforme au protocole ITIA.

Dans une déclaration publiée à l’issue de l’enquête, Sinner a déclaré : « Je vais désormais laisser derrière moi cette période très difficile et extrêmement malheureuse. » Le meilleur joueur de tennis masculin du monde va devoir le reprendre dès maintenant.

« La nouvelle que Sinner aurait craint »

Analyse de Charlie Eccleshare, écrivain sur le tennis

Sinner est sorti de mois d’incertitude pour remporter l’US Open il y a trois semaines. Il fait maintenant l’objet d’une nouvelle enquête, ainsi que d’un nouvel examen de la décision initiale de l’ITIA qui l’accompagnera.

Ce n’était pas comme si le numéro 1 mondial semblait nécessairement libéré à New York – sa conférence de presse d’après-match après la finale était autant discrète que festive – mais il y avait un air de Sinner ayant temporairement fermé un chapitre derrière lui. .

La perspective d’un appel de l’AMA était cependant toujours là, et samedi matin a apporté la nouvelle que Sinner craignait. Il a réussi à compartimenter assez bien au cours des cinq mois écoulés entre l’annonce du test positif et sa publication en août. Il a même remporté l’Open de Cincinnati deux jours avant que la décision complète dans son cas ne soit rendue.

Mais lors de sa conférence de presse d’après-finale à New York, il a reconnu que son comportement et sa personnalité avaient changé au cours de l’enquête.

« C’était évidemment très difficile de profiter de certains moments », a-t-il déclaré.

« Même la façon dont je me comportais ou la façon dont j’entrais sur le terrain dans certains tournois n’était plus la même qu’avant. »



Jannik Sinner a répondu à de nombreuses questions sur son cas lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi et tout au long de l’US Open. (Jamie Squire/Getty Images)

Cette décision de l’AMA, et la demande d’une interdiction pouvant aller jusqu’à deux ans, seront un autre grand défi pour sa mentalité.

Lorsque le tribunal indépendant convoqué par l’ITIA a statué que Sinner n’avait commis « aucune faute ni négligence » – le terme clé que l’AMA conteste – de nombreux acteurs, dont certains très en vue, ont estimé que la rapidité de son dossier indiquait une double norme. dans le sport.

Dans les échelons supérieurs du tennis, il y aura sûrement de la consternation à l’idée que le meilleur joueur masculin du monde fasse l’objet d’une enquête pour dopage, puisque l’appel de l’AMA sera désormais renvoyé au TAS.

(Photo du haut : Kena Betancur / AFP via Getty Images)