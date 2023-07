Affaire de documents classifiés Trump: ce que nous avons appris des dossiers nouvellement descellés

Nous avons maintenant plus d’informations sur la façon dont les procureurs ont mené leur recherche de documents classifiés que l’ancien président Donald Trump a conservés après avoir quitté ses fonctions, malgré les ordonnances judiciaires exigeant qu’il les remette.

Mercredi, un juge d’instance a descellé des parties supplémentaires d’un affidavit soumis par les autorités fédérales lorsqu’elles ont demandé une ordonnance du tribunal leur permettant de perquisitionner le domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride en août dernier. Il contient de nouveaux détails sur les images de sécurité qui montrent des boîtes de documents en cours de déplacement et les interactions que les avocats de Trump ont eues avec les procureurs. Mais cela laisse encore quelques questions sur l’affaire sans réponse, y compris comment les procureurs en sont venus à soupçonner que Trump n’avait pas remis tous les documents en sa possession.

La nouvelle version de l’affidavit a été publiée juste avant que l’homme du corps de Trump, Walt Nauta, qui a été inculpé le mois dernier aux côtés de l’ancien président, ne plaide non coupable des accusations portées contre lui jeudi. Il a été accusé d’avoir agi selon les instructions de Trump pour déplacer des boîtes de documents à Mar-a-Lago dans le but de les cacher aux procureurs. Trump a également plaidé non coupable des 37 chefs d’accusation, y compris la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale en vertu de la loi sur l’espionnage et un chef de fausses déclarations et représentations.

Voici les dernières révélations de l’affidavit :

1) Les procureurs se sont appuyés sur des images de sécurité pour monter leur dossier contre Trump

Des parties nouvellement non scellées de l’affidavit citent des images de sécurité d’un couloir dans le sous-sol de Mar-a-Lago, qui menait à la salle de stockage où de nombreux documents étaient conservés. L’organisation Trump a remis ces images en réponse à une assignation à comparaître de juin 2022.

L’affidavit décrit des images montrant Nauta déplaçant des boîtes hors de la salle de stockage et de l’antichambre qui y mène à quatre reprises entre le 24 mai 2022 et le 2 juin 2022. Au cours de cette période, le FBI l’a interrogé sur l’emplacement des boîtes. L’affidavit indique que les images le montrent en train de déplacer « environ 64 boîtes de la zone de stockage » et « ne reviennent que[ing] 25-30 boîtes » dans cette pièce.

L’acte d’accusation accuse Nauta d’avoir fait de fausses déclarations au FBI sur la façon dont les documents sont arrivés à la résidence de Trump et s’ils ont été stockés dans un endroit sûr. Sur instruction de Trump, il aurait également déplacé plus de 60 boîtes de documents avant que l’un des avocats de l’ancien président ne soit censé les examiner dans le cadre de sa réponse à une assignation à comparaître du ministère de la Justice.

2) Trump n’a pas initialement affirmé aux procureurs qu’il avait déclassifié les documents

Trump a publiquement soutenu qu’il avait un «ordre permanent» pour déclassifier instantanément les documents qu’il a conservés de son temps à la Maison Blanche. Mais selon les informations de Bloomberg, ni le ministère de la Justice ni le bureau du directeur du renseignement national n’ont réussi à trouver un tel document. Et les parties nouvellement non scellées de l’affidavit montrent que ses avocats – y compris M. Evan Corcoran, dont les notes exhaustives ont aidé les procureurs à monter leur dossier – n’ont pas fait cette défense lorsqu’ils ont remis un dossier incomplet de documents classifiés avant que les autorités ne perquisitionnent le domaine.

Cela jette un doute sur l’idée que Trump a tenté de déclassifier les documents qu’il avait conservés et si ses avocats étaient au courant des papiers qu’il n’a pas remis.

3) Les avocats de Trump n’ont probablement jamais regardé au-delà de la salle de stockage des documents classifiés

Les parties nouvellement non scellées de l’affidavit montrent également que Corcoran n’était « pas informé qu’il y avait des enregistrements dans un espace de bureau privé ou un autre endroit à Mar-a-Lago ». Cela a suggéré aux procureurs qu’il était « très probable » que son équipe juridique n’ait jamais fouillé au-delà de la salle de stockage des documents classifiés.

Les autorités ont ensuite trouvé des documents dans tout Mar-a-Lago, notamment dans une salle de bal, une salle de bain et une douche, un espace de bureau et la chambre de Trump. L’acte d’accusation allègue que Trump et Nauta ont sciemment conspiré pour empêcher les avocats de l’ancien président d’examiner la plupart des boîtes de documents. Corcoran, à qui un juge fédéral de Washington a ordonné de fournir des dossiers et des témoignages au grand jury dans l’affaire, n’a été accusé d’aucun acte répréhensible.

4) Nous ne connaissons toujours pas toutes les raisons pour lesquelles les procureurs ont cru que Trump avait encore des documents en sa possession

De gros morceaux de l’affidavit restent encore sous scellés. Et bien que les images de sécurité aient montré que Nauta avait déplacé les boîtes, il est possible que les procureurs aient des raisons supplémentaires de croire que Trump conservait délibérément des documents en violation éhontée d’une assignation à comparaître.

L’ancien procureur américain Barb McQuade, professeur de droit à l’Université du Michigan, a déclaré mercredi à MSNBC qu’il pourrait y avoir « des témoins qu’ils essaient de protéger … ou des pistes d’enquête qu’ils essaient de protéger ».

Étant donné que l’enquête du grand jury dans l’affaire est toujours en cours, nous ne découvrirons peut-être pas ce que les procureurs tentent de garder secret jusqu’à ce que l’affaire soit jugée, qui est actuellement prévue pour le 14 août.