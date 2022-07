Affaire d’agression de Babushaan Mohanty : la femme de l’acteur, Trupti Satpathy, affirme que Prakruti Mishra a ruiné leur vie conjugale ; il promet de ne pas travailler avec elle et plus

L’actrice Prakruti Mishra s’est récemment rendue sur sa page Instagram et a partagé une note sincère dimanche après qu’une vidéo d’elle se faisant agresser dans les rues de Bhubaneswar soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Prakruti aurait été agressée par la femme de sa co-vedette Babushaan Mohanty. Elle pensait que les deux acteurs avaient une liaison. La vidéo montrait que Prakruti était attrapée par une femme dans sa voiture et des passants ont été vus en train de filmer des vidéos alors qu’elle implorait de l’aide. Prakruti a réussi à sortir de la voiture alors que la femme la poursuivait.

L’acteur d’Ollywood Tanmay Mohanty alias Babushaan Mohanty a rompu son silence sur la question et a publié une déclaration vidéo et a déclaré qu’il ne travaillerait pas avec Prakruti ou toute autre héroïne. Il a dit qu’il était venu à Chennai pour participer aux célébrations d’Utkal Divas et que Prakurti avait également été invité à l’événement. Il a ajouté en disant que Prakruti était venue promouvoir son film et qu’elle avait été choisie en face de lui. Dans la vidéo, il a déclaré: “Je n’étais pas au courant que ma famille traversait des troubles. Si ma famille a des problèmes, je ne ferai pas ce film avec elle (Prakruti). Si nécessaire, je ne travaillerai avec aucune héroïne à l’avenir. .”

Trupti a accusé Prakruti d’avoir ruiné sa vie conjugale et a déclaré: “Notre vie conjugale était paisible jusqu’à ce que Prakruti Mishra, fille de Manmath Mishra, entre dans nos vies et traite les perturbations.” Trupti a allégué que Prakruti était en couple avec Babushaan pour donner un coup de pouce à sa carrière. Elle a même allégué que l’actrice lui avait fourni de l’alcool et de la ganja. Elle a même révélé qu’elle avait essayé de récupérer son mari et que Prakruti l’avait menacée, elle et son mari, et les avait fait chanter. Elle a dit que Prakruti les avait également menacés de se suicider.

L’affaire a été enregistrée dans la police de Kharvel Nagar et a été enregistrée en vertu des articles 341, 294, 323 et 506 du Code pénal indien qui a été déposée par la mère de Prakruti Mishra, Krushnapriya Mishra. Pour les non-initiés, Trupti a accusé l’actrice d’avoir créé des troubles dans sa vie conjugale et a également porté plainte au commissariat.

Prakruti a écrit une note sincère sur l’agression sur Instagram et a sous-titré le message : “Chaque histoire a deux côtés. Malheureusement, nous vivons dans une telle société où les gens blâment les femmes avant d’écouter quoi que ce soit. Moi et ma co-star Babushaan allions à Chennai pour assister à un événement organisé par l’association Utkal. Pendant cette période, la femme de Babushaan et quelques hommes de main ont commencé à chahuter l’acteur et m’ont agressé physiquement et mentalement. Un tel comportement de la part de la femme de Babushaan n’est pas acceptable pour moi.

Prakruti a participé à l’émission de téléréalité de MTV Ace Of Space 2. Elle a même reçu le prix national pour Hello Arsi.