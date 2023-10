Rajeev Chandrasekhar a critiqué dimanche le ministre en chef Pinarayi Vijayan (Dossier)

New Delhi:

Une plainte a été déposée contre le ministre de l’Union Rajeev Chandrasekhar pour ses remarques controversées sur les explosions en série de dimanche au Kerala.

Des sources officielles ont indiqué que le ministre était poursuivi pour propagation de la haine sociale. “Il a été inculpé pour avoir fait des déclarations encourageant l’inimitié entre différents groupes”, a déclaré l’agence de presse PTI citant un haut responsable de la police.

M. Chandrasekhar, quelques heures après les explosions en série lors d’une réunion de prière au Kerala dimanche, a critiqué le ministre en chef Pinarayi Vijayan, alléguant une politique d’apaisement.

“Une sale politique d’apaisement éhontée menée par un CM (et SM) discrédité @pinarayivijayan assiégé par des accusations de corruption. Assis à Delhi et protestant contre Israël, alors qu’au Kerala les appels ouverts du Hamas terroriste au Jihad provoquent des attaques et des attentats à la bombe contre des chrétiens innocents”, a-t-il déclaré. avait déclaré sur X – anciennement connu sous le nom de Twitter.

Sale politique d’apaisement éhontée par un CM (et HM) discrédité @pinarayivijayan assiégé par des accusations de corruption Assis à Delhi et protestant contre Israël, alors qu’au Kerala les appels ouverts du Hamas terroriste au Jihad provoquent des attaques et des attentats à la bombe contre des chrétiens innocents. https://t.co/MQH0ycZsqu – Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) 29 octobre 2023

Il a également critiqué M. Vijayan à propos du discours virtuel d’un membre du Hamas lors d’un événement organisé par un groupe religieux à Malappuram. “Le seul problème est que le chef de l’organisation terroriste Hamas est autorisé par deux partis politiques de l’alliance INDE à prêcher librement la haine et le jihad dans notre État. C’est vraiment simple si vous choisissez de comprendre cela et que tuer et blesser des innocents est toujours une conséquence. de ce type de politique”, a-t-il déclaré.

Répondant à M. Chandrasekhar, le ministre en chef a déclaré que ses remarques reflétaient un programme communautaire plus large. “Ceux qui sont venimeux continueront à cracher leur venin. En tant que ministre responsable, il aurait dû faire preuve d’un minimum de respect envers les agences d’enquête qui enquêtent sur l’incident. L’enquête en cours n’en est qu’à ses débuts et ils ont déjà commencé à faire des déclarations publiques. ciblant une partie particulière de la population », a-t-il déclaré.

Alors que la guerre des mots s’intensifiait, M. Chandrasekhar a en outre affirmé que, sous le règne du Ministre en chef, le Kerala avait fait preuve d’une « tolérance accrue envers les éléments radicaux ».

“Sous la direction du ministre en chef Pinarayi Vijayan, le Kerala a fait preuve d’une tolérance croissante à l’égard des éléments radicaux et de la radicalisation. Il existe un historique d’apaisement des éléments radicaux de la part du Congrès et de la gauche au Kerala”, a-t-il déclaré.

Deux femmes et une fillette de 12 ans ont été tuées et 50 personnes ont été blessées dimanche dans une série d’explosions dans un centre de congrès du Kerala. Au moins trois explosions ont été signalées quelques minutes après le début de la réunion de prière.

Quelques heures plus tard, le suspect, un homme de 48 ans appartenant à la même confession chrétienne, les Témoins de Jéhovah, qui avait organisé la réunion de prière, a revendiqué la responsabilité des explosions et s’est rendu.