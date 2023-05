Affaire CFPB de la Cour suprême: les démocrates déposent un mémoire d’amicus

WASHINGTON – Plus de 140 législateurs démocrates actuels et anciens ont déposé une mémoire d’amicus devant la Cour suprême lundi pour défendre la principale agence de protection des consommateurs du pays contre les contestations de son autorité de régulation.

Le mémoire – dirigé par le sénateur démocrate Sherrod Brown, de l’Ohio, et la représentante Maxine Waters, de Californie – concerne l’affaire Consumer Financial Protection Bureau c. Community Financial Services Association of America, qui conteste la constitutionnalité de l’agence et saperait son financement et ses pouvoirs mandatés.

Brown préside le comité sénatorial des banques, tandis que Waters est le membre éminent du comité des services financiers de la Chambre.

Maintenir une décision de cour d’appel portant atteinte au mécanisme de financement de l’agence « mettrait en péril un modèle de financement utilisé depuis le début de la République, qui s’applique désormais au [Office of the Comptroller of the Currency] et une foule d’autres programmes fédéraux cruciaux », ont écrit les législateurs.

Le représentant du chef de la minorité démocrate à la Chambre Hakeem Jeffries et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, tous deux de New York, ainsi que le whip de la majorité au Sénat Dick Durbin, D-Ill., et la présidente émérite Nancy Pelosi, D-Calif., font partie des 144 actuels et anciens membres du Congrès qui ont signé le mémoire.

Dix organisations de défense des consommateurs ont également a déposé un mémoire d’amicus avec la Cour suprême ce mois-ci en soutien au CFPB.

La Cour suprême a accepté d’entendre les arguments dans l’affaire en février, quatre mois après qu’un comité de la cour d’appel fédérale a statué à l’unanimité que la méthode de financement du CFPB était inconstitutionnelle.

Le Congrès a décidé de financer le CFPB, qui a été créé par la loi Dodd-Frank de 2010 après la crise financière de 2008, à partir de la Réserve fédérale par « indépendance nécessaire par rapport aux cycles de financement annuels imprévisibles », selon le mémoire.

Bien que le CFPB contourne le processus de crédits annuels, son directeur est tenu de justifier son budget à la Chambre tous les deux ans, ont écrit les législateurs, et le Congrès a fixé un plafond annuel au budget de l’agence à un niveau « modeste » en utilisant une partie des revenus de la Réserve fédérale.

Dans la décision d’octobre, le juge Cory Wilson, membre du panel de trois juges de la Cour d’appel du 5e circuit, a qualifié le mécanisme de financement de « régime » qui est « unique parmi la myriade d’agences exécutives indépendantes du gouvernement fédéral ».

L’administration Biden a fait appel de la décision du 5e circuit devant la Cour suprême, mais une décision finale pourrait être retardée jusqu’en juin 2024 pour entendre d’autres arguments dans l’affaire. Dans le mémoire, les législateurs ont conclu succinctement que « le jugement doit être infirmé ».