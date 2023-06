Affaire CBI contre une filiale d’IL&FS pour avoir prétendument fraudé 19 banques

La CBI a déposé une plainte contre IL&FS Transportation Network Ltd et ses administrateurs pour avoir prétendument fraudé 19 banques de Rs 6 524 crore entre 2016 et 2018.

Certaines des banques que la société aurait trompées comprennent la Punjab National Bank, la Canara Bank, la Bank of India, la State Bank of India, l’Axis Bank et la Yes Bank, entre autres.

IL&FS Transportation Network est une filiale d’IL&FS Ltd, qui a déposé son bilan en 2018.

« Des fonds publics de plus de 6 524 crores de roupies ont été détournés par ITL et ont ainsi trompé tous les prêteurs. Les accusés sont des criminels de couleur blanche et connaissent très bien les subtilités de la loi et savent se sauver des griffes de la loi », Canara Bank a déclaré dans sa plainte au Bureau central d’enquête (CBI).

La fraude commise par IL&FS Transportation Network Ltd (ITNL) et ses administrateurs a été révélée après que le Tribunal national du droit des sociétés a nommé en 2018 un nouveau conseil d’administration qui a repris la société mère IL&FS, selon le premier rapport d’information (FIR).

Grant Thorton avait mené l’audit médico-légal sur IL&FS et ses 348 sociétés du groupe, a indiqué le FIR.

Le FIR a déclaré qu’il y avait des irrégularités potentielles dans la déclaration des provisions pour dépenses, ce qui pourrait avoir un impact direct sur les bénéfices déclarés. ITNL aurait également surestimé ses revenus, ce qui montrait une situation financière incorrecte.

Le FIR a déclaré qu’ITNL a transféré des fonds substantiels sans comptabiliser ni saisir les enregistrements dans le logiciel de l’entreprise. Des billets de trésorerie ont été arrangés pour permettre des transactions circulaires entre ITNL et d’autres sociétés du groupe.

Parmi les autres problèmes détectés, citons la prise de faux devis concurrentiels auprès de sous-traitants et l’enregistrement de fausses dépenses pour l’achat de 459 tonnes d’acier auprès d’un fournisseur enregistré en tant que négociant en pneus.