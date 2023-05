Affaire Aryan Khan: l’audience de Sameer Wankhede sur les prétendues fuites de conversations avec Shah Rukh Khan aura lieu le 8 juin

Samir Wankhede a été arrêté et fait l’objet d’une enquête sur les allégations de corruption. Et au milieu de tout cela, ses conversations avec Shah Rukh Khan sur Khan aryenL’arrestation de dans l’affaire de la drogue a refait surface après un an et demi. Alors que la réalité des chats est remise en question, l’échange a certainement fait la une des journaux et ému beaucoup de monde. Et maintenant, selon un rapport dans ETimes, l’audience sur les prétendues fuites de chats aura lieu le 8 juin.

L’audition des prétendues fuites de conversations de Sameer Wankhede avec Shah Rukh Khan aura lieu le 8 juin

Selon le portail d’informations sur les divertissements en ligne, la Haute Cour de Bombay a arrêté Sameer Wankhede pour avoir prétendument divulgué les conversations entre lui et Shah Rukh Khan. Comme vous le savez tous, l’affaire du tribunal est toujours subjudiciaire et donc interdite d’être révélée aux médias. Selon le rapport, l’avocat de Wankhede affirme que Wankhede est harcelé en tant qu’officier de police honnête. Malgré l’entière coopération de Sameer, il est harcelé sous prétexte d’enquête.

Wankhede cache quelque chose, affirme CBI

Les rapports indiquent que la CBI pense que Sameer Wankhede n’est pas disposé à les informer de certains aspects de l’affaire. Ils doutent que ce soit la raison pour laquelle il aurait également divulgué sa conversation avec l’acteur de Pathaan dans les médias. CBI a demandé à la Haute Cour de Bombay de n’accorder à Wankhede aucune dispense d’arrestation. On dit que Wankhede et ses assistants ont exigé une somme de Rs 25 crores de SRK pour n’avoir prétendument pas incriminé son fils, Aryan Khan dans l’affaire de la drogue. La Haute Cour a maintenu l’exemption d’arrestation dans cette affaire et a demandé à la CBI de déposer sa réponse le 3 juin. En revanche, l’équipe de Wankhede remettra sa réponse le 7 juin et la prochaine audience aura lieu le 8 juin.

Dans les discussions présumées qui ont été divulguées en ligne, la superstar semble avoir demandé à Sameer de ralentir son fils. Les discussions ont profondément choqué tout le monde lorsqu’elles ont fait surface. Mais peu de temps après, un ami proche de Shah Rukh a affirmé que les discussions étaient fausses.