Affaire Alex Murdaugh: les procureurs allèguent le vol de la famille de la bonne

Pour une grande partie du procès pour double meurtre de l’avocat en disgrâce de la Caroline du Sud Alex Murdaugh, les témoins ont parlé d’un homme généreux et aimant – mais les procureurs veulent que les jurés sachent que le même homme a volé plus de 4 millions de dollars américains aux proches de sa gouvernante après sa mort au travail, et tué sa femme et son fils pour dissimuler ses crimes.

Les procureurs ont demandé vendredi à un juge d’envisager d’autoriser le fils de la gouvernante de longue date de Murdaugh à raconter aux jurés comment, après sa mort dans une chute au domicile de Murdaugh, il a promis à sa famille de prendre soin d’eux, puis a volé des millions dans des règlements avec ses assureurs.

Tony Satterfield a déclaré que sa mère nettoyait la maison Murdaugh, mais gardait également leurs deux fils et faisait tout ce qu’ils demandaient pendant 20 ans. Elle est décédée à 57 ans quelques semaines après s’être cogné la tête lors d’une chute en février 2018 sur les marches de la maison familiale.

« Avez-vous déjà reçu un centime d’Alex Murdaugh ? a demandé vendredi le procureur Creighton Waters.

“Non,” répondit Satterfield.

Murdaugh, 54 ans, est jugé pour la fusillade de sa femme de 52 ans, Maggie, et de son fils de 22 ans, Paul, le 7 juin 2021, à leur domicile du comté de Colleton. Il risque 30 ans de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable de meurtre.

Les procureurs demandent au juge Clifton Newman de leur permettre de présenter des preuves que Murdaugh a volé de l’argent à des clients et à son cabinet d’avocats pour renforcer leur prémisse selon laquelle Murdaugh a tué sa famille pour gagner de la sympathie et gagner du temps parce que ses vols et ses dettes massives étaient sur le point d’être découverts.

Murdaugh est accusé, mais n’a pas été jugé, d’une centaine d’autres crimes, y compris les vols, la gestion d’un réseau de blanchiment de drogue et d’argent, l’évasion fiscale et la fraude à l’assurance pour avoir tenté d’organiser sa propre mort afin que son fils survivant puisse récupérer 10 millions de dollars en assurance-vie. La police a déclaré que le coup de feu qui aurait pu être mortel n’a effleuré que la tête de Murdaugh.

Newman n’a pas encore décidé combien de preuves de crimes financiers, le cas échéant, il permettra aux jurés d’entendre. La question de savoir si les jurés peuvent entendre des témoignages sur des méfaits financiers a été son propre mini-procès dans le cadre de la procédure pour double meurtre.

Satterfield a témoigné qu’après que Murdaugh ait promis de s’occuper de la famille de sa gouvernante, il a suggéré qu’ils embauchent l’un de ses amis – qui était également colocataire à l’université et parrain de l’un de ses fils – pour être l’exécuteur testamentaire de la succession de sa mère.

Satterfield a peu entendu parler de Murdaugh jusqu’à ce qu’ils se parlent en juin 2021. Il a dit que Murdaugh leur avait dit qu’ils travaillaient sur un règlement, espérons-le d’ici la fin de l’année. Les archives judiciaires montrent que les assureurs de Murdaugh avaient déjà payé plus de 4 millions de dollars pour la chute.

« Lui avez-vous donné la permission de voler votre argent ? Waters a demandé à Satterfield.

“Non,” répondit-il.

Griffin n’a posé que quelques questions lors du contre-interrogatoire, mais a expliqué comment Satterfield ne connaissait pas la date exacte en juin 2021 de la conversation. La femme et le fils de Murdaugh ont été tués le 7 juin 2021. Paul Murdaugh a été abattu deux fois avec un fusil de chasse et Maggie Murdaugh a été abattu quatre ou cinq fois avec un fusil.

Même si Gloria Satterfield est décédée dans un accident, sa mort n’a jamais été signalée au coroner du comté de Hampton. Les agents de la Division de l’application de la loi de l’État ont exhumé son corps environ un an après la mort du fils et de la femme de Murdaugh, mais n’ont jamais annoncé de conclusions sur la réouverture de l’enquête sur sa mort.

D’autres avocats sont venus aider la famille Satterfield et ils ont collecté plus de 4 millions de dollars américains en règlements auprès de l’ami de Murdaugh, la banque impliquée avec Murdaugh et d’autres.

Le jury est retourné dans la salle d’audience vendredi en fin de matinée pour entendre plusieurs agents de l’État qui ont recueilli des empreintes digitales et des échantillons d’ADN, et ont également testé des armes à feu, des munitions et des plombs de fusil de chasse trouvés dans les corps des victimes.

Les marques sur les cartouches trouvées près du corps de Maggie Murdaugh correspondaient aux marques trouvées sur les cartouches tirées découvertes près d’un champ de tir sur la propriété et ailleurs, ce qui implique qu’elles auraient pu être tirées avec le même fusil Blackout, a déclaré Paul Greer, agent de la State Law Enforcement Division.

Mais le fusil qui a tiré toutes ces balles n’a pas été retrouvé, a déclaré Greer.

Au cours du contre-interrogatoire, l’avocat de la défense Jim Griffin a posé un certain nombre de questions basées sur les progrès scientifiques dans l’appariement des armes à feu aux balles tirées. La défense soutient que sur la base de la nouvelle science, les experts en balistique ne peuvent pas dire avec une certitude à 100% qu’il existe des marques uniques reliant une arme à feu à une cartouche chargée dans un fusil Blackout.

Greer a déclaré que les balles récupérées sur le corps de Maggie Murdaugh et les balles trouvées tirées à d’autres endroits de la propriété n’étaient pas appropriées pour vérifier si elles provenaient du même pistolet.

“Vous n’êtes pas ici pour dire au jury que l’une des armes dans cette salle d’audience a été utilisée, à votre avis, pour assassiner Maggie ou Paul, n’est-ce pas ?” Griffin a demandé à Greer de commencer son contre-interrogatoire.

Greer a répondu à presque toutes les questions oui ou non de Griffin avec de longues explications disant que les résultats des tests n’étaient pas concluants ou qu’il n’avait pas étudié tous les fusils Blackout dans le monde.