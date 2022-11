Affaibli par Fiona, formation rocheuse emblématique de l’Île-du-Prince-Édouard abattue par Nicole

Sept semaines après le renversement de Teacup Rock lors de la tempête post-tropicale Fiona, un autre monument côtier emblématique de l’Île-du-Prince-Édouard a succombé aux forces de la nature.

L’arche de mer du ruisseau MacKenzie, dans le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard, près de Cavendish, s’est effondrée dimanche matin après des vents violents et de la pluie provenant de la dépression tropicale Nicole.

Comme Teacup Rock, c’était un endroit populaire pour les photographes et souvent présenté dans les brochures touristiques de l’Île-du-Prince-Édouard.

Timothy Gallant, qui vit à Rusticoville à proximité et a photographié l’arche à plusieurs reprises au fil des ans, est allé voir par lui-même lorsqu’il a appris qu’elle s’était effondrée.

“C’était bizarre de voir ce trou complètement ouvert”, a-t-il déclaré.

La rive nord de l’Île-du-Prince-Édouard a subi d’importants dommages pendant Fiona, et certaines parties du parc national restent fermées au public pendant les efforts de rétablissement.

L’arche de MacKenzie’s Brook est un endroit populaire pour les photographes. (Maggie Ma)

Gallant a déclaré que l’arche avait commencé comme un petit trou et que chaque année – et après chaque tempête – il la remarquait de plus en plus grande.

“Quand Fiona est passée, cela a pris un joli petit morceau sur le côté droit et cela a beaucoup plus affaibli la structure, puis nous avons eu Nicole le week-end … et je suppose qu’avec les fortes pluies et les vents que nous avons eu au cours des deux derniers jours a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.”

“C’était bizarre de voir ce trou complètement ouvert”, explique Timothy Gallant. (Tony Davis/CBC)

La formation était une énorme attraction touristique. Gallant a dit qu’il voyait souvent des bus touristiques s’arrêter et que des gens sortaient pour prendre des photos.

“Ça va être bien différent quand ils reviendront cette année.”

Photos avant et après de Teacup Rock à Thunder Cove. La formation rocheuse populaire s’est renversée en septembre lors de la tempête post-tropicale Fiona. (Soumis par Marg Chisholm-Ramsay)

Gallant, au moins, aura de vieilles photos de l’arche à chérir.

« À certaines périodes de l’année, les couchers de soleil et les levers de soleil, cela change au cours de l’année et de temps en temps, vous pouvez avoir le soleil droit dans le trou et cela a l’air incroyable.