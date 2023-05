AFC Bournemouth vs Manchester United – Rapport de match de football – 20 mai 2023

Casemiro a marqué une brillante volée acrobatique pour donner à Manchester United une victoire 1-0 en Premier League à Bournemouth samedi, ce qui les a rapprochés du football de la Ligue des champions la saison prochaine.

United est passé à 69 points à la quatrième place du tableau, derrière Newcastle United à la différence de buts et ayant besoin d’un point des matchs à domicile contre Chelsea et Fulham la semaine prochaine pour sceller un retour dans la compétition la plus prestigieuse du football interclubs européen.

Liverpool, cinquième, qui compte 66 points après un match nul 1-1 contre Aston Villa, affrontera Southampton relégué lors de la dernière journée.

Les visiteurs ont dominé les échanges d’ouverture et ont pris les devants à la neuvième minute lorsque le défenseur des Cherries Marcos Senesi a tenté d’accrocher une passe de Christian Eriksen derrière la défense, mais n’a réussi qu’à lancer Casemiro pour une brillante volée en rotation.

L’équipe locale a retrouvé ses marques au milieu de la première mi-temps alors que Dominic Solanke contrôlait un long ballon dans la surface et décochait un tir que David De Gea devait plonger sur sa gauche pour sauver.

Cela a déclenché un sort positif pour Bournemouth, avec Victor Lindelof contraint à un certain nombre de têtes défensives, mais ils se sont rapidement retrouvés sur le pied arrière alors que United reprenait le contrôle en seconde période.

L’ailier Antony a gâché un certain nombre d’occasions décentes, tandis que le remplaçant Wout Weghorst et le milieu de terrain Bruno Fernandes ont tous deux forcé de beaux arrêts de Neto et il semblait que ce n’était qu’une question de temps avant que United ne marque à nouveau.

Ils ont failli payer pour leur finition capricieuse lorsque le remplaçant Kieffer Moore a foncé sur De Gea tard, mais le gardien a bloqué son tir et le danger a été écarté.

Il y avait encore du temps pour une chance de plus pour l’équipe locale, avec Senesi tirant juste au-dessus de la barre, mais United a tenu bon pour une victoire qui a provoqué des célébrations sauvages de la part des supporters itinérants.