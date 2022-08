AFC Bournemouth vs Arsenal – Rapport de match de football – 20 août 2022

Martin Odegaard a marqué un doublé et Gabriel Jesus a de nouveau brillé alors qu’Arsenal poursuivait son début de saison parfait avec une victoire complète 3-0 contre Bournemouth.

L’équipe de Mikel Arteta a offert un spectacle à ses supporters itinérants en enregistrant sa troisième victoire consécutive en tête de la ligue après avoir battu Crystal Palace et Leicester City – la première fois qu’elle a ouvert une saison de Premier League avec trois victoires en 18 ans.

– Cahier : Les secrets du football mondial

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Arsenal a pris un départ parfait à la cinquième minute lorsque Jesus a valsé à travers la défense de Bournemouth et s’est déchargé sur Gabriel Martinelli. Le tir bas de l’ailier a été arrêté par le gardien Mark Travers, mais Odegaard était sur place pour rentrer à la maison.

Odegaard a inscrit son deuxième but un peu moins de six minutes plus tard après un centre bas de Ben White, profitant d’un mouvement plus intelligent de Jesus pour dépasser Travers et donner le contrôle total à Arsenal.

L’équipe d’Arteta a rarement semblé troublée en première mi-temps et leurs fans étaient de bonne humeur alors que l’équipe passait les vitesses avec peu de résistance de Bournemouth nouvellement promu.

Les hôtes ont émergé avec un nouvel objectif après la pause, mais cette positivité a disparu lorsque William Saliba a produit une belle finition à la 54e minute, balayant à la maison un revers de Martinelli avec sa botte gauche pour marquer son premier but pour le club.

Jésus semblait avoir mis plus de brillance sur la victoire à la 72e minute lorsqu’il s’est accroché à une passe intelligente d’Odegaard avant de lancer le ballon sur Travers, mais il a été jugé hors-jeu après un examen VAR.

Bournemouth a eu l’occasion de réduire le déficit à la 79e minute lorsque Kieffer Moore s’est levé pour rencontrer un centre, mais le gardien de but Aaron Ramsdale a détourné la tête en boucle de l’attaquant de manière acrobatique.