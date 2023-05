AFC Bournemouth contre Chelsea – Rapport de match de football – 6 mai 2023

Le patron par intérim de Chelsea, Frank Lampard, avait perdu ses cinq premiers matchs en charge. Chris Lee – Chelsea FC via Getty Images

Chelsea a remporté sa première victoire sous la direction de l’entraîneur par intérim Frank Lampard avec une victoire 3-1 à Bournemouth en Premier League samedi pour remporter une série de neuf matchs sans victoire dans toutes les compétitions.

Les buts tardifs de Benoit Badiashile et Joao Felix ont aidé Chelsea à se hisser au 11e rang avec 42 points tandis que Bournemouth a glissé au 14e, trois points derrière l’équipe londonienne ayant joué un match de plus.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

C’était une victoire bienvenue pour Lampard qui avait perdu ses cinq premiers matchs en charge lors de son deuxième relais alors qu’il s’agissait également de la première victoire de Chelsea depuis début mars.

« Je suis heureux. Nous sommes arrivés après une course difficile, ça a été une année difficile et il y a beaucoup de travail à faire », a déclaré Lampard à la BBC.

« Mais la performance et le résultat dans l’isolement sont vraiment bons, nous méritions de gagner le match. C’est un beau pas en avant pour les gars. Travailler dur et arriver à un endroit qui a été très dur pour beaucoup d’équipes cette année. .. Je suis très heureux.

Bournemouth a eu deux occasions de prendre les devants dans les cinq premières minutes, mais la défense de Chelsea a tenu bon avant que Gallagher ne marque avec une course et une tête bien chronométrées pour donner l’avantage aux visiteurs.

Mais Chelsea a été rattrapé lorsque Bournemouth a joué une délicieuse séquence de passes à une touche pour Ryan Christie pour mettre en place Matias Vina, qui a enroulé son tir du bord de la surface devant Kepa Arrizabalaga et dans le coin supérieur.

Alors que Chelsea dominait au début de la seconde période, Dominic Solanke de Bournemouth est tombé dans la surface après un défi de Thiago Silva, mais ils se sont vu refuser un penalty après que VAR ait décidé que le Brésilien avait le ballon en premier.

La décision de ne pas accorder de penalty a semblé galvaniser l’équipe locale qui a forcé Kepa à un arrêt quelques instants plus tard d’un autre mouvement fluide tandis qu’un Dango Ouattara non marqué a vu sa tête d’un corner passer au-dessus de la barre.

Mais à la 82e minute, Chelsea a capitalisé sur la faiblesse de Bournemouth sur coups de pied arrêtés cette saison lorsque Hakim Ziyech a livré le ballon d’un coup franc au deuxième poteau où Badiashile a battu Neto pour marquer son premier but pour le club.

Cela a donné un coup de pouce à Chelsea et ils ont rapidement porté le score à 3-1 pour sceller les trois points lorsque Raheem Sterling a effectué une course dans la surface avant de donner le ballon à son compatriote remplaçant Felix qui a terminé avec facilité.

« Généralement à Chelsea, un ou deux ont alimenté le groupe et maintenant nous en avons plus. Il est compréhensible qu’en tant que groupe, trouver le rythme et la confiance puisse être difficile », a ajouté Lampard.

« C’est une première étape. Ce ne sera pas simple, mais il y a du talent et les joueurs doivent se rassembler pour nous amener là où nous voulons être. »