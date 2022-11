AEYE Health reçoit la FDA 510(k) pour le dépistage de la rétinopathie diabétique soutenu par l’IA

La startup israélienne AEYE Health a annoncé la semaine dernière avoir reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour son outil de dépistage basé sur l’IA pour la rétinopathie diabétique.

Le système AEYE-DS, qui a reçu le feu vert de l’agence plus tôt ce mois-ciutilise des images de chaque œil pour détecter les signes de plus que léger la rétinopathie diabétiqueune complication du diabète qui peut entraîner la cécité ou d’autres problèmes de vision graves.

Il est actuellement autorisé à utiliser des images obtenues par la caméra rétinienne de bureau Topcon NW-400. AEYE a déclaré qu’il s’efforçait d’obtenir l’autorisation d’utiliser le système avec une caméra portable et qu’il étudiait son utilisation pour le dépistage de la neuropathie optique glaucomateuse.

“Le moment est enfin venu pour la technologie de dépistage autonome de dépasser l’efficacité de l’expert humain”, a déclaré le Dr Sean Ianchulev, membre du conseil d’administration d’AEYE, dans un communiqué. “Les implications sont qu’il peut être pratique pour un déploiement sur les lignes de front de la santé de la population – les bureaux de soins primaires, où plus de 99% d’imagerie et l’acquisition d’un diagnostic d’image unique sont synonymes de succès sur le marché.”

LA GRANDE TENDANCE

Digital Diagnostics, anciennement connu sous le nom d’IDx, a reçu Autorisation De Novo de la FDA en 2018 pour son logiciel autonome de détection de la rétinopathie diabétique chez l’adulte. La société s’est également développée dans la dermatologie avec l’acquisition de 3Derm il y a environ deux ans.

Plus tôt cette année, Digital Diagnostics a levé 75 millions de dollars en financement de série B pour faire avancer sa feuille de route de produits, étendre la distribution et investir dans les ventes et le marketing.

Une autre société axée sur la détection de la rétinopathie diabétique assistée par l’IA, Eyenuk, a annoncé qu’elle avait a levé 25 millions de dollars lors d’un tour de série A en octobre. Le logiciel d’Eyenuk a reçu un FDA 510(k) en 2020.

Google a également fait des recherches sur l’utilisation de l’IA pour les dépistages oculaires avec son outil d’évaluation automatisée des maladies rétiniennes. Au printemps, la Le géant de la technologie a déclaré qu’il étudiait si une photo de base de l’extérieur de l’œil sur un smartphone pouvait détecter des troubles, afin que les utilisateurs puissent effectuer des évaluations à domicile.