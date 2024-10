AEW Wrestler dans les coulisses de la TNA Bound For Glory 2024, emplacement d’origine révélé, plus

Deonna Purrazzo est en visite dans les coulisses de l’événement à la carte TNA Bound for Glory 2024 de ce soir.

Pour promouvoir l’événement à la carte TNA Bound for Glory, The Hardy Boyz et Joe Hendry ont tous deux fait de gros médias sur le marché de Détroit cette semaine. Ils sont tous en ville depuis le début de la semaine.

Le lieu d’origine de TNA Bound for Glory 2024 était Londres, mais la société a finalement opté pour Détroit.

Et enfin, Fightful Select rapporte que plusieurs options pour le Temple de la renommée de la TNA ont été discutées. Nous en saurons plus à ce sujet demain.