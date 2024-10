AEW Star Killswitch hospitalisé après s’être effondré

Le vestiaire d’AEW regorge de talents et les gros titres peuvent émerger de n’importe où et à tout moment. Malheureusement, ce n’est pas un rapport que nous avons jamais voulu faire, car Killswitch a rencontré un revers médical important.

Sean Ross Sapp a rapporté sur Fightful Select que l’ancien champion des trios AEW, Tag Team et TNT, Luchasaurus, connu sous le nom de Killswitch, se remet actuellement après que sa fiancée l’a découvert effondré le vendredi 27 septembre. Pour l’instant, il est toujours sous soins médicaux.

La star d’AEW a été rapidement emmenée à l’hôpital, où les médecins ont constaté que son taux d’oxygène dans le sang était inférieur à 80 % et lui ont diagnostiqué une pneumonie aux deux poumons. Il a été révélé qu’il était sur le point de souffrir de lésions pulmonaires permanentes dans quelques jours.

Depuis lors, Killswitch a reçu un supplément d’oxygène et il lui a été conseillé de s’attendre à une période de récupération de plus d’un mois. Son calendrier de retour sur le ring reste incertain.

Au moment d’écrire ces lignes, le match le plus récent de Killswitch dans AEW a eu lieu lors du AEW World Title #1 Contendership Casino Gauntlet à AEW tout en 2024. Christian Cage est sorti victorieux en battant Adam Page, Jeff Jarrett, Kazuchika Okada, Kyle O’Reilly, Killswitch, Mark Briscoe, Nigel McGuinness, Orange Cassidy, Ricochet, Roderick Strong et Zack Saber Jr. Dans ce match, Killswitch a aidé Christian Cage gagne et obtient son match pour le titre garanti.

Nous envoyons le meilleur de nous-mêmes à Killswitch de la part de tout le monde ici chez Ringside News. Espérons qu’il puisse faire une percée et retrouver une santé parfaite très bientôt.