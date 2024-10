AEW signe un nouvel accord télévisé avec WBD et fait face aux mêmes vieux problèmes

Tony Khan, président-directeur général d’AEW, lors d’un match des Jaguars de Jacksonville. Crédit : Logan Bowles / Associated Pres

AEW a officiellement signé un nouvel accord de droits multimédias pluriannuel avec Warner Bros. Discovery par Variété.

Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués, mais selon des sources, l’accord est évalué à plus de 150 millions de dollars par an lorsque tous les éléments sont pris en compte. L’accord verra AEW Dynamite et Collision rester respectivement sur TBS et TNT. Il n’y a eu aucune mention d’AEW Rampage, mais selon de nombreuses rumeurs, AEW lancerait une nouvelle émission sur Fox susceptible d’être intitulée Onde de choc AEW. La programmation AEW sera également diffusée simultanément en direct sur Max pour les abonnés américains et sera disponible en diffusion à la demande (à un prix réduit pour les abonnés) à partir de janvier 2025.

« Nous sommes honorés d’annoncer l’extension de notre incroyable partenariat avec Warner Bros. Discovery », a déclaré Tony Khan, PDG, directeur général et directeur créatif d’AEW. « Cette extension perpétue la tradition des événements de lutte emblématiques diffusés sur TBS et TNT, tout en établissant un nouvel héritage pour AEW grâce à des diffusions en direct hebdomadaires sur Max pour les années à venir. Nous remercions David Zaslav, Kathleen Finch et tout le monde à la WBD pour leur soutien infatigable à All Elite Wrestling depuis sa création, ainsi que les fans, les talents et le personnel de l’AEW qui ont contribué à rendre cela possible.

Khan récemment annoncé les « plus grandes annonces de l’histoire de l’AEW se profilent à l’horizon », alors qu’AEW entame la dernière ligne droite de ses négociations sur les droits médiatiques avec WBD.

Le mois dernier, John Ourand de Palet (h/t Cagesideseats.com) a rapporté qu’AEW était sur le point d’obtenir un renouvellement d’une valeur « de l’ordre de 170 millions de dollars » pour quatre ans, avec trois ans garantis. On ne savait pas à l’époque si l’accord incluait les pay-per-views AEW.

Le précédent accord télévisé d’AEW de 2020 était évalué à quatre ans, soit 175 millions de dollars (45 millions de dollars par an). Le secteur de la lutte ayant considérablement évolué depuis la création d’AEW, les accords de télévision et de streaming sont de loin la première source de revenus pour une promotion de lutte professionnelle. Bien que les bénéfices d’AEW ne soient pas une information publique, le nouvel accord d’AEW devrait en faire une entreprise rentable malgré ses difficultés actuelles.

Les malheurs actuels d’AEW, cependant, rendront difficile la qualité de la promotion à la hauteur de la solidité de ses finances, ce qui pourrait s’avérer un casse-tête au cours des prochaines années alors qu’elle tentera de se sortir des faibles audiences télévisées et des ventes de billets.

« Ils sont sur le point de devenir une entreprise à succès », a déclaré Dave Meltzer à propos de « Radio d’observateur de lutte.»

« Et en même temps, d’après les mesures traditionnelles, c’est une entreprise en grande difficulté. Ils ont vraiment du mal à vendre des billets en ce moment.

Tony Khan apparaissant à la conférence de presse d’AEW Revolution. Crédit : AEW

Alors que les revenus de la télévision et du streaming constituent le nouveau ticket d’or vers la rentabilité d’une promotion de lutte, la participation aux événements en direct et les audiences télévisées seront toujours le plus grand indicateur de popularité. Bien que la WWE ait considérablement réduit ses émissions maison – qui, jusqu’à récemment, constituaient toujours le fondement du modèle commercial de la WWE – son activité d’événements en direct est en feu, tant pour les événements télévisés que non télévisés. WWE Raw et SmackDown attirent régulièrement des foules de 10 000 personnes ou plus, et SummerSlam vient de réaliser un chiffre d’affaires record au niveau national grâce à plus de 57 000 participants.

À l’échelle internationale, le WWE Bash à Berlin a vendu environ 12 000 billets pour un spectacle de 13 000 places, tandis que la tournée de juillet à Monterrey au Mexique aurait attiré 11 000 à 12 000 fans. Le deuxième All In PPV d’AEW est l’un de ses rares points forts, avec plus de 50 000 billets distribués par Tony Khan. Le numéro All In a été compromis par le Le décompte des tourniquets du gouvernement de Londres de 46 476. Les ouvertures en cours de la WWE pour amener WrestleMania à Londres menacent également d’éteindre ce qui est actuellement la version AEW de WrestleMania, qui déménagera au Texas en 2025.

Grand nouveau contrat télévisé d’AEW et petites ventes de billets

Les avances de billets d’AEW jusqu’à la mi-septembre laissent peu à désirer. Tout en discutant des faibles avancées, Meltzer a récemment admis « Il n’y a aucun signe de positivité dans ces chiffres. »

L’augmentation des droits de télévision d’AEW doit être célébrée, à la fois pour l’AEW et pour l’industrie de la lutte dans son ensemble. Le fait que deux promotions nationales de lutte puissent être aussi rentables avec des biens immobiliers de premier ordre sur les chaînes de télévision traditionnelles est révélateur de l’importance de la lutte professionnelle pour la santé. Il offre également plus d’options aux lutteurs pour gagner de l’argent et signer leurs propres contrats en tirant parti des promotions les unes contre les autres pendant l’agence libre. Mais négocier un accord télévisuel et cultiver un produit populaire sont deux animaux totalement différents. Ce dernier représentera un défi de taille pour l’AEW, la WWE maîtrisant parfaitement le marché de la lutte et aucun signe de ralentissement.

Les efforts de contre-programmation de la WWE, comme son stratagème WrestleMania London susmentionné, amèneront également WrestleMania 41 à Las Vegas l’année prochaine, peu avant qu’AEW ne diffuse son pay-per-view annuel Double or Nothing, qui émane toujours de Vegas en mai. WrestleMania est généralement diffusé fin mars ou début avril, mais la date de WrestleMania du 19 au 20 avril sera la dernière diffusion d’un WrestleMania jamais réalisée. La marque précédente appartenait à WrestleMania 37, diffusé les 10 et 11 avril. Pour AEW, rompre cette tradition serait le résultat direct de l’arrivée de WrestleMania à Vegas et de la purge de ce marché en 2025.

ForbesLa faible audience d’AEW Dynamite est préoccupante malgré les excuses

Malgré sa réussite financière, AEW est désormais confrontée à la situation délicate d’essayer de retrouver la pertinence qu’elle avait dans ses premières années et d’éviter de devenir un mort-vivant. C’est un sort qu’ont subi de nombreux concurrents de la WWE bénéficiant de gros soutiens financiers, comme la TNA dans les années SpikeTV et la ROH dans les années Sinclair Broadcasting. Dans un sens, et quelque peu ironiquement, AEW est dans une situation similaire à celle des Jaguars de Jacksonville.

Propriété de la famille Khan, les Jaguars sont une franchise en expansion actuellement dans une fenêtre de Super Bowl. Ils ont un entraîneur-chef vainqueur du Super Bowl en la personne de Doug Pederson, un jeune quart-arrière prometteur en la personne de Trevor Lawrence et une équipe talentueuse à son apogée avec des pièces dynamiques comme Travis Etienne et Christian Kirk. Cependant, malgré de grandes attentes la saison dernière, les Jaguars ont régressé au milieu d’un effondrement en seconde période où ils ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Les Jaguars ont subi une défaite écrasante lors de leur dernier match de la saison 2023-24, rater les séries éliminatoires après un début chaud. Avec un nombre de talents et une masse salariale similaires en 2024, les Jaguars se retrouvent actuellement à 0-4 et en bas de la ligue.

À bien des égards, AEW est exactement comme les Jaguars de Jacksonville. Pour les deux organisations, il reste à voir si c’est une bonne chose à long terme.