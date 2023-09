AEW met fin au contrat de CM Punk suite à des altercations dans les coulisses

Le monde de la lutte a été choqué lorsque la nouvelle de la résiliation du contrat de CM Punk avec l’AEW a fait la une des journaux à la suite d’une altercation dans les coulisses. CM Punk, l’un des visages les plus reconnaissables de la lutte au cours des deux dernières décennies, a été licencié de la franchise de lutte à la suite d’une altercation dans les coulisses, comme le suggèrent largement les rapports.

Selon certaines informations, le comité de discipline de l’AEW a mené une enquête d’une semaine sur les incidents dans les coulisses et a conclu à la résiliation du contrat de Punk pour un motif valable.

L’incident aurait eu lieu au stade de Wembley, où la franchise était en tournée pour son spectacle « All In » à Londres. Des sources affirment que CM Punk, l’un des plus grands noms de catch de tous les temps, a été impliqué dans une bagarre avec le lutteur de l’AEW Jack Perry le 27 août.

Le chef de l’AEW, Tony Khan, a publié samedi une déclaration dans laquelle il a abordé la question et a confirmé que le contrat du lutteur avait effectivement été résilié.

« Phil a joué un rôle important au sein d’AEW et je le remercie pour ses contributions », a déclaré Khan.

« La résiliation motivée de ses contrats AEW est en fin de compte ma décision, et la mienne seule », a-t-il poursuivi.

« Bien sûr, j’aurais aimé ne pas avoir à partager cette nouvelle, qui pourrait décevoir beaucoup de nos fans. Néanmoins, je prends cette décision dans le meilleur intérêt des nombreuses personnes extraordinaires qui rendent AEW possible chaque semaine – nos talents, notre personnel, les exploitants de salles et bien d’autres dont les efforts sont méconnus mais essentiels pour offrir à nos fans de superbes émissions à la télévision et dans les régions. et les stades du monde entier », a énuméré Khan.

L’époque de Punk, AEW, avait connu un début fulgurant, mais tout cela semblait s’être détérioré avec le temps, alors que les tirs verbaux et les altercations physiques de Punk avec une pléthore de lutteurs dans l’entourage ont fait des ravages.