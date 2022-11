AEW Full Gear 2022: heures de début, comment regarder et carte complète

Ces derniers mois ont été difficiles pour AEW. Des blessures malheureuses et une écriture douteuse ont rendu le spectacle beaucoup moins excitant qu’il y a un an, et il semble AEW a perdu sa plus grande star dans CM Punk. Mais s’il y a une chose sur laquelle on peut compter, c’est qu’elle produit d’excellents événements à la carte. Le spectacle Full Gear de samedi espère redresser la situation de l’entreprise.

L’homme pour faire cela pourrait être MJF, qui défie le championnat AEW de Jon Moxley. MJF est largement considéré comme l’avenir de l’industrie de la lutte professionnelle – mais samedi est-il son heure? Et si c’est le cas, gagnera-t-il le championnat en tant que héros ou talon ? Les réponses à ces questions peuvent déterminer à quel point AEW est incontournable pour les prochains mois.

Full Gear présente également le retour de Kenny Omega et The Young Bucks, qui étaient suspendu après leur tristement célèbre bagarre post-All Out avec CM Punk. Ils défieront Death Triangle pour le championnat Trios, qui devrait être un spectacle. Chris Jericho met son championnat Ring of Honor en jeu contre Bryan Danielson, Sammy Guevara et Claudio Castagnoli, ce qui pourrait également être fabuleux. Pendant ce temps, Paige de la WWE fait ses débuts sur le ring à AEW en tant que Saraya, affrontant Britt Baker.

Le pay-per-view propose également une revanche entre The Acclaimed et Swerve in Our Glory. Cet affrontement par équipe a été le point culminant de All Out, alors j’espère qu’ils pourront retrouver cette magie ici. Ça devrait être amusant : tout le monde aime The Acclaimed.

La carte complète de Full Gear

Championnat du monde AEW: Jon Moxley (c) contre MJF.

Championnat du monde de trios AEW: Triangle de la mort (c) contre l’élite.

Championnat du monde ROH à quatre : Chris Jericho (c) contre Sammy Guevara contre Claudio Castagnoli contre Bryan Danielson.

Championnats par équipe AEW: The Acclaimed (c) contre Swerve in Our Glory.

Britt Baker contre Saraya.

Championnat féminin intérimaire AEW: Toni Storm (c) contre Jamie Hayter.

Championnat AEW TNT triple menace: Wardlow (c) contre Samoa Joe contre Powerhouse Hobbs.

Luchasaurus contre “Jungle Boy” Jack Perry.

Jeff Jarrett et Jay Lethal contre Sting et Darby Allin.

Championnat AEW TBS: Jade Cargill (c) contre Nyla Rose.

Comment regarder AEW Full Gear, heures de début

Le spectacle principal débute à 17 h HP (20 h HE) samedi, avec un préshow commençant une heure avant. Pour les fans de lutte au Royaume-Uni, le spectacle principal d’AEW Full Gear commence tôt Dimanche à 1 h du matin, heure du Royaume-Uni (avant-spectacle de minuit). Down Under, le spectacle commence à midi AEDT le dimanche (pré-spectacle à 11h).

AEW Full Gear est disponible via PPV à 50 $, mais il est également disponible sur les services de streaming. Si vous êtes aux États-Unis, ce sera 50 $ via le rapport du blanchisseur. Vous pouvez regarder via l’application ou le site Web. Au Royaume-Uni et en Australie, vous le regarderez à la place Télévision Fitoù il en coûte 16 £ et 28 AU $.